TERNI Con il nuovo contagio accertato nelle ultime ore salgono a 42 i positivi al covid 19. All’ospedale, a causa del coronavirus, sono ancora ricoverate dieci persone. L’andamento dei contagi e soprattutto le rigide regole imposte a chi ha trascorso le vacanze in Spagna, Malta, Croazia e Grecia stanno favorendo una vera e propria corsa al tampone. Anche perché ogni giorno perso nell’esecuzione del test è uno in più di isolamento fiduciario. Nei giorni scorsi la Regione Umbria ha attivato postazioni sia a Terni che a Orvieto in cui effettuare tamponi per diagnosticare l’eventuale infezione da covid-19 senza scendere dalla propria auto. Chi rientra da questi quattro paesi, almeno fino a sabato, può recarsi nella sede dell’unità speciale di continuità assistenziale dell’usl Umbria 2 di viale Trento, tutti i giorni dalle 12 alle 16, portando con sé la tessera sanitaria.Non c’è bisogno di prenotare, basta comunicare il proprio rientro in città da uno dei paesi ritenuti a rischio. Anche qui il tampone viene eseguito in modalità pit stop, senza scendere dall’autovettura. Questo percorso però è riservato esclusivamente alle persone che rientrano dopo aver soggiornato nei paesi dell’unione europea. Che hanno l’obbligo di segnalare, all’indirizzo mail prevenzione@uslumbria2.it, il loro arrivo e fornire l’indirizzo dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e il codice identificativo del titolo di viaggio. Il tampone può essere eseguito al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine o, entro 48 ore dall’ingresso in Italia, presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. Dal momento del rientro fino all’esito negativo del tampone, le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora. Alla Usl 2 intanto la direzione ha disposto tamponi obbligatori a tappeto per tutto il personale in forza all’azienda sanitaria che rientra dalle ferie, che vanno eseguiti prima di rientrare in servizio.Anche a Terni, per il personale scolastico docente e non, sono in corso da qualche giorno i test sierologici pungidito, su base volontaria. «Accertamenti che - precisano dall’unità sanitaria locale - vanno ad aggiungersi alle serrate attività di controllo dei sei distretti conseguenti alle indagini epidemiologiche sui contatti stretti di soggetti risultati positivi al coronavirus».