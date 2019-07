© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pistola elettrica ai vigili urbani di Terni, l'assessore Stefano Fatale apre un ragionamento. L'occasione per dotare gli agenti della municipale del Taser arriva dal primo Decreto Sicurezza. Un provvedimento che consente alle città con più di centomila abitanti, come Terni, di avviare una sperimentazione. Sperimentazione che poteva essere già stata avviata, considerando che il primo Decreto sicurezza è datato settembre 2018.«L'ex comandante Boccolini non era convinto dell'utilizzo di questo strumento», dice l'assessore Fatale. Ora le cose sono cambiate. Di nuovo non c'è solo il fatto accaduto venerdì scorso, quando un drogato ha seminato il panico in via Curio Dentato prima di sparare quattro colpi e ferire un carabiniere, ma anche l'arrivo del nuovo comandante della Municipale. «Il primo agosto - annuncia Fatale - si insedierà il nuovo comandante. Sarà quella l'occasione per avviare la discussione sul Taser».In attesa dell'incontro, l'assessore spiega qual è la sua posizione rispetto all'utilizzo o meno della pistola elettronica da parte degli agenti della municipale. «Non escludo nulla che possa essere utile per aumentare la sicurezza degli agenti della polizia locale. Se sarà necessario valuteremo anche gli investimenti economici da fare. Tuttavia - aggiunge l'assessore - va capito se effettivamente si tratti di uno strumento che tuteli gli agenti o ne aumenti i rischi».