Giovedì 3 Febbraio 2022, 08:52 - Ultimo aggiornamento: 08:56

TERNI C’è un filo che lega le Piscine dello Stadio con Kineo, struttura sportiva di Gubbio. Si tratta della palestra della salute che a Terni si è fermata con la sospensione dell’attività dell’impianto di viale dello Stadio e a Gubbio, invece, ha preso il via poche settimane prima della stop di Rigenera. A unire le due strutture non è solo il nome (nella città dei Ceri si chiama Rijenera), ma anche il padre del progetto, Maurizio Frasconi che è pure il direttore di Piscine dello Stadio, come lui stesso dichiara sulla sua pagina facebook. Il modello è la “fotocopia” di quello ternano perché questo tipo di strutture sono previste da una legge regionale e devono rispondere a precisi requisiti. E poi perché, come lo stesso Frasconi aveva già annunciato già a novembre durante la presentazione della palestra di Gubbio, l’intenzione è quella di realizzare un circuito regionale delle palestre della salute. Non si tratta di “normali” palestre fitness ma di strutture in cui è possibile svolgere il cosiddetto esercizio fisico adattato, considerato uno strumento di prevenzione e terapia per persone affette da patologie croniche non trasmissibili, malattie metaboliche, cardiovascolari, neurologiche, osteoarticolari o condizioni derivanti da problematiche di natura posturali o scheletriche. Il circuito regionale, che è nell’intenzione di Frasconi, per ora è “orfano” di Terni ma può contare sull’ultima nata a Città della Pieve. Qui, insieme alla palestra c’è anche la piscina. A Terni, come a Gubbio, le palestre della salute convivono con strutture in cui si praticano altre discipline sportive. Nella città dei Ceri Rijenera trova spazio all’interno di una struttura sportiva gestita da Kineo nel complesso polivalente de I Tigli. Una sinergia che consente di attivare anche una serie di convenzioni come per esempio quella con un parrucchiere poco lontano dalla palestra. La vicinanza, o meglio la coabitazione con l’impianto, nel lungo periodo sta creando problemi invece al parrucchiere di viale dello Stadio a Terni che, insieme all’estetista, sta soffrendo per la sospensione dell’attività sportiva ma resiste e tiene aperto. E se è vero, come è vero, che nella Palestra della Salute devono operare determinate figure professionali, c’è da capire se le professionalità ternane si sono trasferite a Gubbio. Più in generale, su Terni resta l’incertezza sul futuro dei dipendenti e degli istruttori che, dall’oggi al domani, si sono ritrovati senza lavoro e senza una prospettiva, senza notizie sulla riapertura della struttura, riapertura che giorno dopo giorno sembra allontanarsi sempre di più.