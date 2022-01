Lunedì 17 Gennaio 2022, 18:10 - Ultimo aggiornamento: 18:20

TERNI Il distacco del contatore dell’acqua da parte del Sii per morosità è stata la mazzata finale che ha costretto i gestori a sospendere tutte le attività delle “Piscine dello stadio” con effetto immediato. Mazzata soprattutto per la città, per le associazioni sportive e per centinaia di ternani che usufruivano della strottura dal 31 luglio del 2014 (pagando un abbonamento).

Un fulmine che non è arrivato a ciel sereno, perché ormai era da mesi che sulla struttura comunale si addensavano nuvole dense di debiti e morosità. Nel marzo scorso a staccare il contatore dell’energia elettrica era stata Umbria Energy, con il risultato che fino ad ieri era stato un generatore elettrico nel giardino dellle Piscine, generatore finito nel mirino dell’agenzia delle entrate (con tanto di sanzione). Ad annunciare gli stessi gestori che hanno affisso alcuni cartelli dove si ripartiva la colpa di quanto stava accadendo soprattutto al Comune: “Dopo due anni di grande sofferenza legata alla perdurante emergenza covid e di enormi sforzi della nostra società e delle società sportive per mantenere aperto il centro per assicurare alla cittadinanza ed agli atleti agonisti la possibilità di proseguire nelle attività , in assenza di sostegni e si aiuti da parte delle istituzioni e con il totale disinteresse da parte del Comune di Terrni, siamo purtroppo costretti a sospendere temporaneamente le attività, firmato “Pds sport & funny”, Piscine dello Stadio F&W e Stadium W&H ssd “Dal Sii arrivano conferme sul distacco per morosità e di aver fatto di tutto per evitare il passo estremo: «Si tratta di una cifra importante (oltre 100 mila euro) e abbiamo prima inviato numerosi avvisi bonari e poi una messa in mora formale con l’indicazione di tutte le azioni consentite al Gestore in caso di morosità. Non ci è rimasto che inviare la comunicazione della sospensione che verrà naturalmente interrotta in caso di pagamento di quanto dovuto e quanto meno con un piano di rientro solido».

La delusione dell’assessore allo Sport, Elena Proietti, che non ci sta a finire sul banco degli accusati: «La cosa che mi fa più arrabbiare è che la piscina è stata chiusa senza avvertire nessuno, noi abbiamo messo in campo tutto quello che era possibile per evitare che accadesse questo, dando tutto il sostegno possibile, una condotta che mi sembra irrespettosa nei riguardi di tutti i gestori di impianti sportivi di Terni che stanno cercando di andare avanti con difficoltà in tempi di pandemia, irrespettoso verso i tantissimi atleti che si stavano prepando a gare regionali e nazionali e verso tutti i cittadini che frequentano la struttura, non potevano certo pensare che bollette le pagasse il Comune. Ora non ci resta che cercare una soluzione perché non si disperda un patrimonio fondamentale per la nostra città»