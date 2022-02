Sabato 12 Febbraio 2022, 08:20

TERNI Gli abbonati delle piscine dello Stadio “suonano” la carica. Da loro arriva la prima mossa sul piano legale. Sono già pronte, infatti, le lettere di richiesta dei danni. «Dopo aver letto tutta la documentazione – dice l’avvocato Silvia Bartollini che cura gli interessi di numerosi di loro – emergono diverse responsabilità in capo a società differenti. A breve partiranno le lettere con le quali vengono chiesti i risarcimenti». Tra gli abbonati ci sono persone che hanno sottoscritto l’annuale, altri che hanno pagato poche ore prima che l’impianto chiudesse, altri ancora sono atleti agonisti. «La situazione è in itinere e abbastanza complessa» continua l’avvocato Bartollini. Sono gli utenti, però, a giocare d’anticipo rispetto all’altra vicenda giudiziale che riguarda concessionario e sub-concessionario, in lite per la restituzione della struttura. Il primo non ha ancora depositato il ricorso al tribunale di Roma. Sebbene la strada giudiziale sia segnata ormai da settimane, dopo che alle richieste di restituzione delle chiavi la Pds Sport&Fun ha eccepito la propria legittimità a mantenere la gestione della struttura, la società romana che fa capo al gruppo Salini sta limando l’atto con il quale chiede al giudice di pronunciarsi. Il ricorso dovrebbe essere presentato la prossima settimana. Il Comune, spettatore della diatriba tra i due soggetti privati, sta comunque valutando se esistono gli estremi per tutelarsi in considerazione del fatto che con la chiusura della piscina è venuto meno un servizio di pubblico interesse.

Ma le grane non finiscono qui. Resta aperta tutta la questione che riguarda gli atleti agonisti, circa 150 tra nuotatori e pallanuotisti. A campionati iniziati e con diversi atleti già qualificati, questi, per allenarsi, sono costretti a trovare ospitalità altrove. Su questo fronte i destini di nuoto e della pallanuoto si dividono. La società Stadium ha manifestato l’intenzione di non proseguire l’attività della pallanuoto ma le famiglie degli atleti si stanno muovendo per trovare un’alternativa. Per loro si potrebbe profilare un trasferimento nella piscina di Amelia. «Ho contattato personalmente i gestori di quella struttura – rivela l’assessore comunale allo sport, Elena Proietti – vedremo, in base ai loro impegni, come potranno essere ospitati i pallanuotisti».

Non c’è però solo il problema della location. I ragazzi della pallanuoto devono fare i conti anche con la questione del tesseramento. La loro società, prima di restituire i cartellini, dovrà comunicare alla Fin l’intenzione di smettere la pallanuoto, e questa dovrà effettuare le verifiche del caso prima di cancellarla dal campionato. I pallanuotisti, una sessantina di agonisti, si trovano così nel limbo: non sanno se, quando, come e con chi potranno riprendere gli allenamenti e il campionato.