Terni, Piscine dello Stadio: cartello annuncia la riapertura, scatta il sopralluogo del Comune

Piscine dello Stadio: spunta il cartello che indica la riapertura dell'impianto, il Comune a sorpresa fa un "blitz" e relazione sullo stato degli ambienti.

Il colpo di teatro è avvenuto questa mattina quando sulla porta dell'impianto di viale dello Stadio è apparso il cartello a firma Pds sport &Fun con su scritto: "Si comunica che da oggi 25 gennaio l'impianto sarà aperto. Sono in corso opere di sanificazione e di manutenzione delle strutture e per qualche giorno l'orario sarà ridotto". L'attuale gestore della struttura ha utilizzato la stessa modalità con cui aveva annunciato la sospensione dell'attività per comunicare la ripresa.

L'amministrazione comunale, appresa la notizia, ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato della struttura. Sul posto insieme ai tecnici, anche l'assessore allo sport, Elena Proietti. "In attesa di conoscere il contenuto della relazione dei tecnici comunali - dice l'assessore - a me non sembra che quella struttura abbia le caratteristiche per stare aperta e consentire la pratica dell'attività fisica. Un dato su tutti: in sala pesi ci sono le viti sporgenti".