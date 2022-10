Piscine dello stadio: gli atleti tornano in acqua sotto l'insegna della "Ternana nuoto"

Riparte la stagione del nuoto e per un gruppo di agonisti è un po’ come rinascere. Si tratta degli atleti delle Piscine dello Stadio. Dopo una stagione fatta di lacrime, sudore e tanta determinazione, ora tornano in vasca con lo stesso gruppo di sempre ma con un nuovo nome, nuovi colori e tanta voglia di riscattare i sacrifici fatti nei mesi scorsi. Nasce la Ternana nuoto, una nuova associazione sportiva, che riannoda i fili con la tradizione prima della Gan, Grande accademia nuovo, e poi con Stadium Welness&Healt. L’associazione “assorbe”, infatti, il gruppo di istruttori e agonisti che, passati per il terremoto delle note vicende legate agli impianti di viale dello Stadio e allo scioglimento della società sportiva Stadium, è riuscito a portare a termine la passata stagione agonistica conquistando anche diverse medaglie e ora torna in vasca con la consapevolezza di avercela fatta: rimanere unito e tornare ad allenarsi a casa. I mesi passati sono stati un calvario per tutti: istruttori, nuotatori e famiglie, costretti ad allenarsi in altri impianti anche fuori città pur di arrivare a concludere la stagione. Già da luglio però, a stagione agonistica ormai finita, con la riapertura delle piscine dello Stadio hanno fatto ritorno nelle loro vasche.

«Dopo la riapertura delle piscine dello Stadio, si è sentita subito l’esigenza di ricostruire un’offerta sportiva agonistica per il settore del nuoto, in particolare – spiegano i dirigenti in una nota - L’attività dei numerosi atleti era stata infatti bruscamente interrotta quasi un anno fa, per poi riprendere faticosamente migrando su altri impianti e concludendo la stagione 21/22 tra mille difficoltà. La Ternana Nuoto quindi vuole essere una già la risposta ai tantissimi atleti, tecnici e amatori del nuoto che sono tornati in vasca alle piscine dello stadio, gestite dalla Virtus Buonconvento in accordo con il concessionario».

La Ternana Nuoto proprio in questi giorni sta completando le procedure di affiliazione alla Fin, Federazione italiana nuoto, e vanta già un gruppo di atleti di categoria (oltre 40 ragazzi), una squadra esordienti, il settore propaganda e un gruppo master.

«Gli allenatori Francesco, Ludovico, Sofia e Alessandro – spiega ancora l’associazione - saranno non solo i tecnici ma anche i trascinatori di questa rinascita del nuoto alle piscine dello stadio, fortemente voluta dall’amministrazione comunale e dal concessionario che, insieme alla Virtus (e adesso alla Ternana), hanno puntato sul rilancio dell’impianto». Per l’associazione «il settore agonistico si riserva il ruolo di traino alla ripartenza di tutta la struttura che, senz’altro, avrà anche l’occasione di tornare a ospitare gli eventi sportivi che merita», come si augurano anche i neo dirigenti dell’associazione, Francesco Liberti, Franco Casolini e Francesca Montanucci.