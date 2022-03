Mercoledì 16 Marzo 2022, 08:17

Per conoscere le sorti delle piscine dello stadio bisognerà aspettare altri due mesi rispetto ai due già trascorsi dalla chiusura. Il tribunale di Roma ha fissato al prossimo 18 maggio l’udienza sul ricorso d’urgenza presentato dalla società romana che fa capo al gruppo Salini, titolare della concessione, contro il sub-concessionario, per la restituzione delle chiavi. Non è detto poi che il giudice decida sul momento. E’ più probabile, invece, che prenda tempo rispetto alle posizioni che emergeranno all’udienza. Per gli abbonati, i lavoratori e anche i titolari delle attività economiche che insistono in quella struttura, che auspicavano una soluzione in breve tempo, si tratta dell’ennesima delusione. La fissazione dell’udienza è arrivata, quasi a mo’ di beffa, nel giorno in cui la struttura ha subìto un furto. Ignoti, nella notte tra lunedì e martedì, dopo aver superato la recinzione che si trova sul lato della piscina scoperta, si sono introdotti nei locali dal retro e hanno portato via una scrivania da lavoro.

«Quando la sera chiudiamo le nostre attività – dice Riccardo Blasi, il parrucchiere che insieme all’estetista continua a restare aperto – qui diventa terra di nessuno». Da quando è stata interrotta l’attività sportiva, l’impianto viene frequentato ormai solo dai clienti dei due professionisti. «Non è la prima volta che qui entrano i ladri – prosegue il parrucchiere – Era accaduto già lo scorso anno e quella volta erano state prese di mira la mia attività e quella dell’estetista. Per me il danno fu importante: quasi 8mila euro di valore». Quella che da due mesi Riccardo Blasi e la Tiziana titolare de “La carezza degli angeli” stanno portando avanti è una “lotta per la sopravvivenza”. «Riusciamo a restare ancora aperti perché lavorando ormai da diversi anni, abbiamo una clientela abbastanza fidelizzata, ma è davvero difficile andare avanti così. Viviamo alla giornata – continua Riccardo Blasi – Per l’elettricità ci siamo attrezzati con un gruppo elettrogeno che alimentiamo con il gasolio. Considerando i prezzi a cui è arrivato, per noi è un grosso sacrificio. Per quanto riguarda l’acqua, invece, ci siamo attrezzati con delle taniche che riempiamo la sera e per le pulizie, facciamo da soli». Non è una situazione facile né per i titolari delle due attività né per i clienti. «Stiamo pensando anche a soluzioni alternative – aggiunge Riccardo Blasi – ma spostare un’attività non è così semplice. Ci vogliono almeno un paio di mesi».