Mercoledì 12 Luglio 2023, 07:05

PERUGIA - Pochi secondi. Ma drammatici. Perché vedere quel bimbo a faccia in giù nell’acqua della piscina, dopo esserci finito sotto, è stata un’immagine che chi c’era farà molta fatica a dimenticare. E nonostante il piccolo sia ancora vivo, c’è tanto ancora da valutare e da capire. Sia a livello di conseguenze sul suo stato di salute, quanto a livello penale per chi doveva controllare e (anche se per pochi secondi) evidentemente non l’ha fatto.

LA RICOSTRUZIONE

Un bambino di cinque anni è ricoverato dalla tarda mattinata di ieri nel reparto di Rianimazione pediatrica dell’ospedale Santa Maria della misericordia dopo essere finito sott’acqua nella piscina di una struttura in cui era stato portato, assieme ad altri bambini, dai responsabili del campus estivo che sta frequentando. È stato subito tratto in salvo, ma le sue condizioni restano gravi.

Il tutto è avvenuto intorno alle undici di ieri mattina, con il bambino in piscina assieme agli altri compagni di giochi al campus estivo. Che, secondo quanto si apprende, non sarebbe molto distante dalla struttura in cui si trova la piscina e in cui i responsabili ieri avevano deciso di portare i bambini per una giornata in acqua visto anche il grande caldo.

Fortunatamente, anche la distanza dall’ospedale è poca dal momento che l’incidente è avvenuto in una struttura tra Perugia e Corciano. Appena si sono accorti dello stato del piccolo, i responsabili hanno immediatamente dato l’allarme provvedendo anche al primissimo soccorso in attesa dell’ambulanza. Arrivata come detto in pochissimi istanti. Il bambino è stato così ricoverato nel reparto di Terapia intensiva pediatrica e ora le sue condizioni sono attentamente monitorate.

Anche e soprattutto per capire, visto che per ora sembra non in pericolo di vita, se e quali possano essere eventuali danni riportati a seguito dell’incidente.

Dopo l’accesso in ospedale è stata immediatamente attivata la procura della Repubblica e anche la questura. Sul posto è stata inviata anche una squadra della polizia scientifica per svolgere tutti gli accertamenti del caso.

È ovviamente ancora tutto molto prematuro, ma sembra possibile come nelle prossime ore inquirenti e investigatori possano svolgere indagini finalizzate a capire se possa esserci stata una forma di mancata vigilanza da parte dei responsabili.