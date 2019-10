PERUGIA - E’ una 34enne originaria di Pisa la presunta piromane arrrestata dalla polizia con l’accusa di aver incendiato dieci auto in sette mesi tra Fontivegge, Madonna Alta, Case Bruciate e il centro storico. Alla donna, finita in carcere a Capanne su ordine del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Perugia, viene anche contestata l’accusa di aver incendiato alcuni cassonetti della spazzatura compreso quello nel parcheggio condominiale di via Gallenga andato a fuoco un paio di settimane fa. In quella circostanza, durante il processo, spiegò di aver agito «per divertimento».



Tra gli elementi raccolti dalla squadra mobile, sui quali si basa l’ordinanza di custodia cautelare, ci sono testimonianze e filmati di telecamere di videosorveglianza. © RIPRODUZIONE RISERVATA