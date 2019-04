© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Sabato sera appuntamento imperdibile a Perugia per gli amanti della bella musica, magari condita d’improvvisazione. Sul palco del The Circle Club di Madonna Alta salirà un nome illustre del jazz fusion europeo,, accompagnato da due musicisti d’eccezione comeal sax tenore ealla batteria. Una ghiotta occasione anche per scoprire questo nuovo locale che in poco tempo ha già richiamato moltissimi perugini: «The Circle, ovvero il Circolo - racconta, uno dei gestori - nasce in seguito al bando di gestione delle aree verdi del Comune. Purtroppo in tutte le città occidentali le aree verdi nell’ultimo decennio sono diventate sempre più dei luoghi di degrado, anziché spazi da condividere tra cittadini. Spesso rappresentano solamente un vero e proprio costo, a volte non sostenibile per i Comuni. Per questo la storica Associazione di Madonna Alta, che gestiva il circolo nel quartiere, ha pensato a un progetto più moderno, uno spazio fruibile per i cittadini, dai giovani fino agli anziani».Al The Circle infatti nel pomeriggio si trovano i “saggi” del quartiere presi in un torneo di carte, mentre i bambini dispongono di un’area interna a loro dedicata; la sera il locale invece si anima con serate che spesso prevedono musica dal vivo o dj set. Un luogo aperto anche ai giovani aspiranti dj che vogliono avvicinarsi al mondo della musica.Altra peculiarità è la cucina, che a dispetto di quanto ci si possa aspettare da un circolo è di ottimo livello. Del resto dietro al progetto ci sono 5 amici che hanno deciso di unire le proprie passioni verso la musica il cibo e i cocktail, creando qualcosa nella loro città. “Nel periodo estivo cercheremo di dare ancora più servizi e cercheremo di far capire al quartiere che tutto questo lo facciamo anche per le famiglie residenti e non solo”, si legge sulla pagina Facebook. Certamente un posto da scoprire, magari già questa sera per ascoltare dal vivo l’ospite in arrivo: Pippo Matino è considerato dalla critica tra i maggiori virtuosi del basso elettrico, con collaborazioni internazionali che vanno da, passando pere i. Per info e per prenotare un tavolo per sabato sera è a disposizione il numero 392.5179834.