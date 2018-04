Pioggia e vento: Perugia, crollano alberi e nuove buche sulle strade. Si staccano pezzi di cemento da un sottopasso. Gli esperti: «Piogge fino a mercoledì»

PERUGIA - Allerta per qualche albero e ramo pericolante, nuove buche sulle strade: questo, il resoconto di un lunedì fortemente caratterizzato dal maltempo. La pioggia e il forte vento hanno infatti fatto scattare diversi interventi dei vigili del fuoco per rami e alberi che minacciavano strade e case. Segnalati in alcuni casi blackout della corrente.



Intervento d'urgenza di polizia municipale e tecnici del cantiere comunale per il crollo di alcuni pezzi di cemento nel sottopasso che congiunge via Campo di Marte e via Mentana, alla stazione. I pezzi sono caduti sulla sottostante via Settevalli, per fortuna senza colpire auto.



Quasi inevitabile anche il formarsi di nuove buche lungo le strade, con diverse segnalazioni al centralino della polizia municipale. Non si registrano incidenti di particolare gravità.



Per quanto riguarda le previsioni, gli esperti di Perugiameteo.it parlano di «variabilità nelle giornate di martedì e mercoledì con qualche precipitazione sparsa. Temperature in lieve calo nei valori massimi, minime nella norma»

Luned├Č 9 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:40



