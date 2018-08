Nubrifragio a Perugia, stazione allagata. Evacuati palestra e centro commerciale. Alberi incendiati dai fulmini

PERUGIA - Una tempesta di pioggia e fulmini, annunciata da un cielo che con il passare delle ore si è fatto sempre più scuro: un'ora di pioggia intensa a metà pomeriggio di mercoledì ha colpito pesantemente in città, nell'hinterland e anche in buona parte della provincia.



La situazione sicuramente più difficile si è vissuta nella zona di Fontivegge con l'acqua che ha invaso sia l'atrio che il sottopasso. Conseguenza sicuramente dell'abbondante pioggia che ha allagato anche le strade intorno alla stazione, in particolare via Mario Angeloni. Ma anche nella zona di Pian di Massiano gli allagamenti hanno colpito alcune attività commerciali tra cui una palestra, che per sicurezza è stata evacuata dal momento che l'acqua scendeva dal tetto. Anche da via Cimarosa i residenti hanno postato sui social network l'acqua che allagava le strade. San Marco, zona Settevalli e Ponte Felcino altre parti della città in cui la pioggia ha colpito duramente.



Come detto, anche dall'hinterland e dalla provincia arrivano testimonianze del nubifragio. Come si vede nella foto, a Umbertide un certo allarme lo hanno creato i fulmini che hanno bruciato alberi. Il maltempo ha colpito anche nel Corcianese, dove l'acqua ha costretto la parziale evacuazione di un centro commerciale, e fino al Trasimeno.



Particolarmente colpita anche la zona di Spoleto, con tante chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti e grondaie messe in grossa difficoltà dalla grande quantità di pioggia caduta.

Mercoledì 8 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:45