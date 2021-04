7 Aprile 2021

di Sergio Capotosti

(Lettura 2 minuti)







TERNI Nuovo punto vaccinale a Terni, si stringe sul Casagrande. Oggi è previsto un sopralluogo della Usl 2 per chiudere la partita. Dopo l’anticipazione del Messaggero, manca solo l’ufficialità da parte di via Bramante. Da quello che si apprende dovrebbero essere dodici gli stand vaccinali che saranno allestiti all’interno della palestra del Casagrande. La campagna di vaccinazione di massa dovrebbe entrare così nel vivo, anche se tutto dipende dalla disponibilità delle dosi. C’è anche un altro fattore da tenere a mente: il personale da impegnare nei dodici stand vaccinali che saranno allestiti all’interno della palestra del Casagrande, in piazzale Bosco a due passi dalla stazione ferroviaria. Un ostacolo che potrebbe essere superato contando sulla solidarietà dei medici. Almeno secondo l’ipotesi che circola tra i camici bianchi, disponibili a mettersi al servizio della collettività per somministrare i vaccini, sempre ammesso che le quantità di dosi a disposizione richiedano la necessità di mettere in atto una da campagna di massa. E la carta del volontariato dei camici bianchi potrebbe tornare utile anche per l’opzione farmacie, qualora arriverà il via libera dal Governo per la somministrazione dei vaccini anche in questi spazi, a patto, appunto, che ci sia la presenza di un medico.

«Siamo felici di poterci mettere a disposizione e di poter dare il nostro contributo. La pandemia si combatte con le misure sanitarie e di prevenzione ma anche con la sinergia più ampia possibile». Con queste parole il presidente della Provincia, Gianpiero Lattanzi, ha aperto all’ipotesi palestra Casagrande, di proprietà di Palazzo Bazzani. Il rischio di creare un “cortocircuito” tra studenti del Casagrande e persone da vaccinare, per il presidente Lattanzi non rappresenta un problema. «In merito alla prossima riapertura dopo Pasqua anche delle attività didattiche - spiega Lattanzi - c’è l’opportunità di garantire spazi e accessi separati fra i presidi sanitari e le aree dedicate alle lezioni scolastiche».

Nei giorni scorsi si era parlato anche di altre soluzioni, come la Cassa edile in zona Fiori o i locali della Confartigianato a Maratta. Ma per i responsabili della Usl 2 che stanno lavorando per allestire il nuoto punto vaccinale di Terni la soluzione migliore è quella della palestra del Casagrande, considerando la presenza di un ampio parcheggio e di numerose vie di accesso.