Terni. Crolla un pino vicino ad una scuola, danneggiate tre auto

Venerdì 19 Maggio 2023, 10:05







TERNI Questa mattina poco prima delle nove è crollato un pino in via Buonarroti nei pressi della scuola elementari Battisti. Il grosso albero ha invaso la carreggiata e danneggiato tre autovetture in sosta, per fortuna in quel momento gli scolari erano già entrati nell'istituto per seguire le lezioni. Sono intervenuti i vigli urbani che hanno chiuso la strada al traffico ed i vigili del fuoco per la rimozione del pino che si è letteralmente sradicato dal terreno.