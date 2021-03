Pino Strabioli positivo al Covid-19. Quarantena nella sua casa di Orvieto

«Non scherziamoci, il Covid non scherza, io non ci ho mai scherzato ma non è bastato». E' così che Pino Strabioli, 58 anni, regista teatrale, attore e conduttore televisivo italiano, ha annunciato ai suoi followers su Twitter la propria positività al Covid-19.

Strabioli - come racconta in una intervista rilasciata a 'La Repubblica' - ha annullato la partecipazione alla puntata di 'Domenica In' in onda dal Teatro Ariston di Sanremo, ed è tornato nella sua Orvieto dove ha una casa vicina a quella del fratello. Si è sottoposto al tampone molecolare che ha poi confermato la positività.

«Sono tornato a Orvieto dove risiedo e la sera di domenica 7 marzo avevo la febbre - spiega - lunedì mi sono svegliato con un forte mal di gola, ho subito fatto il tampone molecolare e sono risultato positivo. Adesso ho iniziato la cura classica e oggi sto meglio, i sintomi sono leggerissimi.»

«Sono costantemente monitorato dal medico - ha aggiunto il popolare volto tv. Da remoto farò sia la radio sia il 'Caffè di Rai1'».

