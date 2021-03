De Rebotti e Di Gioia vaccinati con Astrazeneca: «Siamo nel Coc della Protezione civile, la nostra dose non cedibile ad anziani e fragili»

Sono i primi sindaci che si sono vaccinati nella provincia di Terni o, perlomeno, i primi che lo hanno reso pubblico. Francesco De Rebotti, primo cittadino di Narni e il collega di Arrone, Fabio Di Gioia si sono presentati questa mattina, 26 marzo 2021 al centro vaccinale di Narni per farsi somministrare una dose (ciascuno) di Astrazeneca.

La motivazione che ha spinto i due sindaci a farsi vaccinare con il siero che è stato al centro di polemiche e preoccupazioni, è unanime: «L'abbiamo fatto per dare un segnale, per invitare la gente a vaccinarsi e a non avere paura. L'abbiamo fatto per metterci la faccia e per far capire che la vaccinazione è l'unica strada per uscire da questa situazione». E bloccano sul nascere le eventuali polemiche: «Ci siamo prenotati in quanto membri del Coc, il centro di coordinamento comunale della Protezione civile. La nostra dose di Astrazeneca non sarebbe potuta andare nè ai fragili nè agli anziani altrimenti l'avremmo ceduta a loro. Dopo le polemiche sono fioccate le disdette delle prenotazioni con il vaccino Astrazeneca. Dobbiamo superarle. Dobbiamo guardare con fiducia al fatto che potremo uscire insieme dalla pandemia». De Rebotti e Di Gioia stanno bene e faranno il richiamo l'11 giugno.

