Pillon condannato per diffamazione a circolo gay di Perugia. Lui: «Difendere ​famiglia costa caro»

Il senatore della Lega, Simone Pillon, è stato condannato a 1500 euro di multa per diffamazione al circolo gay Omphalos di Perugia. Il giudice unico di Perugia ha preso questa decisione nel pomeriggio di giovedì dopo che in mattinata il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a mille euro.

Il processo nei confronti di Pillon è partito dalla denuncia per diffamazione presentata dall'associazione Omphalos di Perugia, che si occupa della tutela dei diritti delle persone gay e lesbiche, per alcune affermazioni con le quali aveva commentato (quando ancora non era parlamentare) una loro iniziativa al liceo Alessi di Perugia nel 2012. A quell'epoca Pillon era presidente del Forum delle famiglie. Disposto anche il risarcimento, da liquidarsi in sede civile, nei confronti dello stesso circolo e di un attivista, con una provvisione complessiva di 30 mila euro, al pagamento della quale il giudice ha subordinato la sospensione della pena.

Pillon era in aula sia nelle in mattinata che alla lettura della sentenza. «Difendere le famiglie dall'indottrinamento costa caro», le sue prime parole dopo la condanna. «È un primo grado - ha detto ancora Pillon - non una sentenza definitiva. Ci sarà spazio per l'appello».

Diritto di cronaca e autenticità dei volantini distribuiti nel corso di quell'assemblea tenuta da Omphalos nella scuola perugina e poi arrivati, per tramite di un genitore dei ragazzi, allo stesso Pillon che poi ne ha parlato nel corso di tre assemblee del Forum delle famiglie che sono diventati video virali su Youtube: di questo soprattutto si è discusso in aula nelle fasi finali del processo, prima che il giudice Matteo Cavedoni desse lettura della sentenza. «Se quello dell'avvocato Pillon è diritto di critica allora esiste il limite della verità, che in questo caso è stato calpestato» ha detto in aula l'avvocato Saschia Soli, legale di Omphalos. Il filmato in questione, ancora visibile su YouTube, ha avuto 150mila like e 2mila condivisioni. «Vedendo quei video e sentendo alcuni passaggi - continua l'avvocato Soli - si ha l'idea di alunni invitati tra le braccia "desiderose" dei soci dell'associazione, dipinti come depravatì quando in realtà si dedicano ad attività di promozione sociale, sono volontari impegnati ad abbattere i muri dell'indifferenza. Il bullismo omofobico colpisce tanti ragazzi, ne porta molti altri al suicidio: la campagna per combattere i pregiudizi nasce proprio da questo». L'avvocato Soli ha inoltre sottolineato come «sono state diffuse notizie non rispondenti al vero, una non corretta e distorta visione dei volantini, documenti nemmeno originali. Con ironia ne viene smentita l'esistenza. Vengono diffuse notizie false e diffamatorie, non è rispettato il limite della continenza, sono state dette volgarità gratuite e diffamatorie nei confronti dei singoli presidenti dell'associazione. E sono gravi le omissioni dal momento che il volantino era diverso rispetto a quello messo a disposizione degli alunni della scuola: c'era l'obbligo preventivo di verificare il materiale esposto nel convegno, mai distribuito in quelle assemblee nelle scuole».

LA DIFESA

L'avvocato Laura Modena, legale di Pillon, risponde in maniera altrettanto energica. «C'è anche gente che la pensa in modo diverso da Omphalos, esiste la libertà di pensiero. Il diritto di avere un dissenso» ha detto il legale. Che incalza: ««Il contesto ha pesato molto per la diffamazione. Pillon ha manifestato il proprio diritto al dissenso nel Forum delle famiglie: l'interesse della notizia c'era, considerato che all'epoca il primo ministro Renzi aveva fatto delle unioni civili uno dei suoi cavalli di battaglia. Pillon era esponente del Forum, e ha fatto un intervento su un tema molto sentito. O si vuol dire che le associazioni cattoliche non hanno lo stesso diritto ad avere proprie opinioni? Bisogna guardarla tutta la conferenza, altrimenti non andiamo da nessuna parte». Si torna dunque a parlare di quegli interventi di Pillon (29 giugno 2014, 6 e 10 febbraio 2015) e in particolare di quello al convegno del Forum delle famiglie di Ascoli diventato molto popolare su Youtube, da cui è partita la denuncia degli attivitsi di Omphalos per diffamazione. «Pillon non dice che i responsabili dell'associazione siano adescatori o produttori di pornografia - dice l'avvocato Modena -. Fa un discorso più ampio e parte da quello che secondo il Forum stava accadendo nelle scuole. Non esprimeva solo la sua opinione personale, portava avanti le idee del movimento di cui

faceva parte. Il timore era che già dalla tv e dalla scuola si mettesse nella testa dei minori che mamma e papà non esistono ma che esistono invece un genitore 1 e 2, informazioni queste date scavalcando la famiglia a casa. Omphalos ha parlato nella scuola promovendo la propria associazione con bandiera in bella vista, glorificando il gay pride che si sarebbe tenuto da lì a poco».

