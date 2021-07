Domenica 4 Luglio 2021, 12:30

SPELLO - Piccione e coniglio. Sono due delle pietanze che Piero Pelù, “El diablo” e Aldo Cazzullo hanno degustato, nell’ambito di un menu tutto di cucina umbra, al ristorante La Cantina, a Spello. Un luogo che è divenuto una vera e propria calamita per i vip. Pelù e Cazzullo hanno fatto tappa a Spello nel viaggio che li ha portati nelle Marche dove ieri, all’anfiteatro romano di Urbisaglia, e oggi alle 21.30 al parco Miralfiore di Pesaro dove hanno messo in scena “A riveder le stelle”. Lo spettacolo è tratto dal libero del giornalista Aldo Cazzullo “A riveder le stelle. Dante, il poeta che inventò l’Italia”. L’autore, nella rappresentazione teatrale ha voluto coinvolgere il cantautore Piero Pelù. Nel viaggio verso le Marche non poteva mancare una sosta alla tavola dei vip. Tanti big hanno scelto di visitare l’Umbria ed è davvero un bel segnale. Prima di Pelù e Cazzullo nelle scorse settimane erano stati notati a cena a La Cantina Renato Zero e Carlo Conti notati. Ad accogliere tutti gli ospiti ci sono sempre i titolari Paolo Ercolani e Efisio Troffa. “Pelù e Cazzullo – racconta Ercolani a Il Messaggero – sono due persone splendide. Abbiamo proposto loro un menu esclusivamente di cucina umbra e posso dire che l’hanno apprezzato, soprattutto dal punto di vista della qualità dei prodotti del Cuore Verde d’Italia primi su tutti olio extravergine d’oliva, salumi e tartufo. Sono persone davvero piacevoli e on loro, e come sempre accade con ogni nostro commensale, abbiamo passato un piacevole momento con la tavola a fare da sfondo e da protagonista”. Come detto anche Carlo Conti e Renato Zero sono passati da quelle parti. “Carlo Conti – dice ancora Ercolani – è un nostro affezionatissimo e ama l’Umbria e la cucina regionale. Renato Zero è una persona splendida e davvero piacevole ed è stato un onore per tutti noi poterlo conoscere. Anche lui ha chiesto piatti della cucina umbra. La promozione dell’Umbria e dei suoi prodotti d’eccellenza passa anche per la tavola”. Alla tavola de La Cantina sono passati anche Gianni Morandi Francesco Totti e Ilary Blasi, Ermal Meta e Al Bano solo per citarne alcuni. “La tavola umbra – ha aggiunto Ercolani - con i suoi tanti prodotti di altissima qualità è divenuta l’ambasciatrice del Cuore Verde d’Italia dove c’è un grande olio extra vergine di oliva, ottimi vini, ottime carni, tartufo e gli amatissimi preparati norcineria. Ci auguriamo che questo trend positivo continui la sua crescita permettendo così di far conoscere di più e meglio l’Umbria – conclude Ercolani - che ha molto da offrire”. Belle occasioni che passano per i prodotti di eccellenza dell’Umbria con il tocco dato da Spello dove si respira un clima unico in una piena immersione nell’accoglienza vissuta in tutte le sue declinazioni. Un’accoglienza che passa soprattutto nella gestione del tempo, elemento che in Umbria ha il suo peso. Per gustare un preparato di norcineria, per assaporare nella loro completezza i profumi dell’olio extravergine di oliva o per capire un tartufo nelle sue diverse preparazioni serve tempo. Un tempo giusto che è il gemello del gusto. Ne fast ne slow, ma giusto.