Pierluigi Chicchini vince a Servigliano a due settimane dalle prove ufficiali della Quintana di Foligno

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - La scuola folignate dei cavalieri di Giostra continua a mietere successi anche fuori dalle mura della Città della Quintana. Domenica a Servigliano, nelle Marche, s'è corso il Torno Cavalleresco di Castel Clementino. Su cinque cavalieri in pista 4 sono di Foligno. Ha vinto Pierluigi Chicchini, che a Foligno corre per il Pugilli. Chicchini ha difeso a Servigliano i colori del rione San Marco. Al secondo terzo e quarto posto gli altri tre folignati: Luca Innocenzi (Porta Santo Spirito), Daniele Scarponi (Porta Marina), Massimo Gubbini (Paese Vecchio). Al quinto posto, unico cavaliere "locale", Cristian Cordari amatissima consocenza della Quintana di Foligno, dove corre per il Badia, rione al quale nel settembre 2017 ha riportato la vittoria che mancava da 34 anni. E l'1 settembre al Campo dei Li Giochi di Foligno ci saranno le prove ufficiali della Quintana.

Lunedì 20 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 07:48



