Pier Paolo Pasolini "L’ultimo pirata". Tributo dell’Isao di Orvieto a cura di Guido Barlozzetti nel centenario della nascita

lla vigilia nel centesimo anniversario della nascita - 5 marzo 1922 - l’Istituto Storico Artistico Orvietano rende omaggio a Pier Paolo Pasolini, con il toccante ricordo dal titolo "L’ultimo pirata" a cura di Guido Barlozzetti, in programma venerdì 4 marzo, alle 17:00, al Teatro del Carmine di Orvieto.

Grande poeta, pensatore, scrittore, drammaturgo e regista, Pier Paolo Pasolini ha lasciato numerose testimonianze nel mondo della cultura e dell’espressione artistica, manifestando il suo esplosivo ed estremo gusto per la provocazione, da polemista micidiale: un irriverente pirata nei suoi interventi così politicamente “scorretti”, come quando si immedesimò nella mente dei poliziotti proletari nel periodo della contestazione. Un vero e coraggioso pirata, non il corsaro che aveva una patente di corsa da parte dei re: come i veri pirati, era assolutamente slegato da qualunque potere.