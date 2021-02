TERNI Dalla prossima stagione estiva anche a Piediluco verranno installate le telecamere per regolare il traffico all’interno del paese, interrompendo così una prassi consolidata negli anni, quella di non rispettare il senso unico di marcia. Un provvedimento che darà una svolta all’annoso problema che, nel corso dell’estate è stato al centro anche di numerose polemiche. Sarà Terni Reti a predisporre le telecamere. Oltre i varchi elettronici ci sarà anche la zona a traffico limitato nel periodo compreso dal 10 di giugno al 10 di settembre, diversamente dall’anno scorso in cui il senso unico cominciava dal 15 aprile e finiva a settembre. Al di là di questi provvedimenti che sicuramente solleveranno delle polemiche, in molti l’anno scorso chiedevano la sperimentazione dell’isola pedonale per alcune ore serali del sabato e della domenica, questo per consentire ai turisti la passeggiata lungo l’unica strada del paese in tutta tranquillità.

Dare una regolamentazione al traffico all’interno del borgo se ne aveva sicuramente bisogno, perché in estate l’afflusso di persone che arrivano da fuori e da Terni rende impossibile la passeggiata. Le persone vengono nel paese proprio per potersi godere la tranquillità e la frescura e questo, finora, non è stato possibile con il serpentone di automobili. Adesso tutti sperano che con l’installazione del varchi elettronici il traffico sia meno caotico del solo. Di problemi legati al traffico ce ne sono nel paese lacustre. Uno dei tanti è dato dai pullman di Busitalia. Possono contenere una cinquantina di persone, sono talmente ingombranti che in una strada, come quella di Piediluco, non sono adatti, anche perché i pochi parcheggi che si trovano lungo la strada riducono di molto la carreggiata, al punto che è successo più volte in estate, si arriva addirittura al blocco del traffico, con i passeggini che rimangono incastrati tra il bus e le auto. Il turista che vuole davvero godersi il paese ha bisogno che lo stesso sia libero dal traffico asfissiante.

