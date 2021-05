Il sindaco ha premiato Giacomo Vitaloni per il salvataggio a Piediluco di un giovane che stava affogando

TERNI Il sindaco di Terni Leonardo Latini ha ringraziato pubblicamente Giacomo Vitaloni, protagonista del salvataggio di un giovane concittadino che stava affogando nelle acque del lago di Piediluco e gli ha consegnato una spilla del Thyrus di Terni ed una pergamena con questa motivazione: "A Giacomo Vitaloni, il riconoscimento della città di Terni per il coraggio, l’altruismo ed il senso civico dimostrati intervenendo con tempestività per salvare a proprio rischio una giovane vita nelle acque del lago di Piediluco". "Mi ha colpito molto questa vicenda ed ha colpito tutta la comunità - ha detto il sindaco Latini - perchè questo è un gesto di altruismo compiuto in un momento in cui stare distanziati rappresenta una regola necessaria ed invece l'episodio ci ha ricordato quanto sia importante il contatto, la vicinanza e l'essere solidali tra di noi". "E' un onore consegnare questo simbolico riconoscimento. L'obiettivo della vita di ciascuno di noi - ha evidenziato il sindaco di Terni - dovrebbe esserle quello di dedicarla, e quando uno la dedica agli altri è il momento più forte e più intenso per se stessi e la comunità di cui si è parte. Da sindaco è la prima volta che mi rapporto con un gesto strordinario di un cittadino comune che ci ha dato speranza e che merita di essere ricordato."

© RIPRODUZIONE RISERVATA