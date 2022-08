Mercoledì 24 Agosto 2022, 09:01

TERNI Il castello Albornoz che sovrasta l'abitato di Piediluco non è usufruibile da anni. La Provincia lo ha interdetto all'accesso perché pericoloso. Al suo interno non si può entrare, la sua storia e la sua bellezza, però, è proprio dentro, con le finestre quadrate che servivano per seguire le mosse del nemico, le carceri dove ancora ci sono gli anelli dove venivano legati i prigionieri. Poi il maschio con le scalette che portano in alto, dove fino a qualche decennio fa nidificavano le civette.

A pian terreno della struttura, un pozzo d'acqua che serviva a soddisfare i bisogni dei castellani. Questo castello costruito a cavallo tra il 1364 e il 1368 è entrato tra i progetti della Provincia che ne è proprietaria, ma i tempi per la sua realizzazione sono piuttosto lunghi. Per la presentazione delle proposte c'è tempo fino a gennaio 2023, poi altri cinque mesi per chiudere la partita e pubblicare la graduatoria. Il vincitore avrà 35 mila euro, il secondo 17 mila ed il terzo 11 mila, mentre i lavori verranno a costare circa 2 milioni di euro. Una cifra piuttosto corposa, con l'obiettivo di cominciare prima con i lavori di restauro, conservazione e valorizzazione, poi per la preservazione e miglioramento della fruibilità. In seguito si metterà mano all'antico maniero. In sostanza si pensa alla sua valorizzazione turistica ed il suo inserimento in attività di servizio e supporto che, probabilmente, avverrà su un vecchia idea della Provincia che prevedeva nel vecchio maniero, un albergo che andava collegato con Villalago che da lì dista ad un tiro di fucile. Nel bando si parla di doppia fase di intervento che oggetto di due possibili lotti funzionanti. Due fasi ben distinte. La prima riguarda il restauro per la preservazione e messa in sicurezza del bene, anche per permettere l'accesso dei visitatori per tutta la rocca; la seconda è l'ideazione di proposte di fruizione e attività di servizio. «L'obiettivo principale dell'operazione secondo la Provincia- è in definitiva quello di mantenere l'integrità materiale della rocca di Piediluco e di restaurare la sua immagine consolidata nel paesaggio assicurando la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali, sia di quelli specifici, legati alla sua storia e alla sua tipologia architettonica, sia di quelli legati al suo rapporto con il centro abitato e al paesaggio del lago di Piediluco». Non meno di 30 fa ci fu il prmo intervento alla rocca Albornoz che stava cadendo a pezzi. Un lavoro che all'epoca fu davvero importante. Si utilizzò perfino sabbia di lago per poter tamponare le mura e rifare i merli del castello. «La valorizzazione del complesso architettonico dovrà passare per il riuso si legge nel documento dell'amministrazione di palazzo Bazzani degli spazi recuperati con la adeguata area attrezzata ed un sistema di sentieri nella pineta».

Umberto Giangiuli

