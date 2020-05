Piediluco, il Messaggero Terni a casa tua anche se abiti a Rieti

Anche a Piediluco i giornali si portano a domicilio. Basta una semplice telefonata al titolare dell'edicola Alessandro Burattini e il giornale è servito in tempi brevi in modo di avere le prime notizie del Ternano ed anche quelle nazionali. «Me l'hanno chiesto i lettori - spiega Alessandro- ed io, come si fa in caserma "obbedisco" perché l'informazione è il cardine delle democrazia e, in particolare gli anziani, in questo periodo di pandemia vogliono essere dettagliatamente informati». L'edicola, almeno nella frazione turistica , è un diventata un punto di riferimento per tutti. Lì si acquista il giornale, si leggono gli articoli e si discute, in particolare quando si parla dei problemi di Piediluco ma anche di altre località limitrofe. Burattini non si limita soltanto a recapitare il giornale a domicilio. Dato che arriva da Rieti, al ritorno a casa, prende qualche copia che gli ordinano e la consegna a domicilio, o meglio la dà in mano alla persona che l'aspetta al parcheggio del bivio per Colli sul Velino in provincia di Rieti, perchè a molti interessa anche quello che accade nel Ternano. Sono anni, ormai, che Alessandro Burattini fa la spola tra Rieti (dove abita) e Piediluco. Ci tiene ai suoi clienti ed anche alla sua edicola, dove si trova di tutto. Per Alessandro rispettare tutti gli accorgimenti per combattere il Covid-19 è diventata quasi un dogma : «Ragazzi mascherina, guanti, distanza e poi vi dò il giornale».

Ultimo aggiornamento: 07:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA