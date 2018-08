Piediluco, furto di barche ormeggiate

di Umberto Giangiuli

PIEDILUCO Notte di furti, quella di ieri, sul lago di Piediluco. Approfittando del buio, i soliti ignoti hanno tranciato con le cesoie la catena piuttosto robusta che teneva attraccato il gommone sulla riva, provvisto di motore nuovo. Il proprietario si è accordo dell’avvenuto furto, la mattina dopo quando ha avuto la sgradita sorpresa di vedere quel suo posto senza il motoscafo. In un primo momento ha pensato che fosse stato sciolto per fare uno scherzo, ma le ricerche non hanno dato nessun esito. La catena tranciata non lasciva ulteriori dubbi: gommone e motore erano stati portati via dal lago. Probabilmente, si tratta di furto su commissione. Sembrerebbe, infetti, che lo scafo sia stato prima sgonfiato e riposto in un furgoncino, per poi fare perdere le tracce. Sul mercato scafo e motore valgono circa 4mila euro. Il proprietario non ha sporto denuncia alla caserma locale, memore dell’episodio dell’anno scorso, quando furono portati via 7 motori che non furono mai ritrovati. Il furto ha riguardato, inoltre, sempre nella stessa serata anche altri motori a scoppio. Sembrerebbe che lungo il perimetro del bacino, infatti, siano stati registrati altri furti. Tutto questo è accaduto, nel momento in cui nel paese lacustre si fanno le ore piccole per via delle orchestrine lungo il paese che suonano fino a tardi e i battelli navigano per il lago fino a notte inoltrata. Tutto questo per dire chi ha rubato il gommone potrebbe essere uno del posto, che conosce molto bene come far sparire in poche decine di minuti scafo e motore.

Mercoledì 29 Agosto 2018



