TERNI Alcuni giorni fa, nel tardo pomeriggio, è arrivata una richiesta di intervento al 113 per un caso di violenza domestica: la telefonata arrivava da un vicino che aveva sentito una coppia litigare violentemente e il rumore di oggetti infranti. Una pattuglia della Squadra Volante è arrivata immediatamente nell’appartamento dove ha trovato la coppia di coniugi e la loro figlia minore. Ternani, entrambi 41enni, con un’attività lavorativa e nessun precedente penale: una situazione familiare, almeno apparentemente normale. La donna che ha dichiarato di essere stata colpita dal marito e di essere caduta a terra, riportando delle ferite, è stata affidata alle cure dei sanitari che hanno riscontrato contusioni multiple ed un forte stato di agitazione. La stessa sera, l’uomo è stato allontanato in via d’urgenza dalla casa familiare, misura pre-cautelare che la Polizia Giudiziaria può adottare di propria iniziativa, previa autorizzazione del Pubblico Ministero, ilmagistrato Camilla Coraggio in questo caso, che ha concesso la misura, considerate le lesioni riportate dalla moglie, aggravate dalla presenza della figlia minore. L’altro ieri in sede di udienza di convalida, l’atto è stato convalidato dal Tribunale di Terni.







Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:17



