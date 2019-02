© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI E’ stata aggredita in pieno centro da un uomo che prima le ha dato un pugno sullo sterno gettandola a terra e poi si è avvinghiato su di lei, tentando di strozzarla con la sciarpa che portava al collo. A salvarla è stato l’intervento davvero provvidenziale di un commerciante albanese della zona che ha visto la scena mentre era in sella al suo scooter, si è fermato ad ha messo in fuga l’energumeno. Mentre la ragazza, di appena 16 anni, si è rifugiata, terrorizzata in un negozio dove i titolari l’hanno assistita e tranquillizzata. Poi, l’arrivo di un’ambulanza e dei genitori con i quali è andata in ospedale dove è rimasta in osservazione per qualche ora, con ancora i segni della sciarpa nel collo e sullo sterno e soprattutto, tanta paura (10 giorni di prognosi). Sul posto anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini grazie alla descrizione dell’aggressore. Ma dell’uomo, per ora, nessuna traccia.Una storia di ordinaria follia, che poteva avere risvolti molto più tragici se non fosse intervenuto il giovane barbiere albanese che non ci ha pensato un attimo a salvare la ragazza. Tutto è accaduto alle ore 18 di lunedì scorso, quando Francesca, nome di fantasia, studentessa liceale, stava andando, come spesso accade, a casa dalla nonna per fare i compiti. Mentre percorreva via Fratti per raggiungere via Battisti ha incrociato un uomo in evidente stato di alterazione, con in mano una bottiglia di birra. Lei, ha cambiato marciapiede, lo ha fatto d’istinto perché ha capito che passargli vicino non le dava sicurezza.Ma non è bastato, perché è stata raggiunta e gettata a terra con violenza. Poi, l’uomo l’ha prima colpita con un pugno e poi ha tentato di strozzarla. La ragazza, sotto choc, ha potuto raccontare poco di quanto accaduto, difficile fornire i particolari di una violenza scoppiata all’improvviso e senza alcuna motivazione.Due giorni prima, un episodio simile. Una pensionata di 62 anni, è stata aggredita appena entrata nell’androne del palazzo dove abita con la famiglia in vai Tre Venezie. Un uomo si avvicinato e l’ha minacciata chiedendole di dargli i bracciali e l’orologio. Lei ha iniziato ad urlare, lui si è innervosito e le ha afferrato il braccio con forza e le ha strappato i due monili, fratturandole il polso. Anche in questo caso il malvivente non è stato identificato