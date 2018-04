“Pic & Nic” a Trevi. Arte, musica e merende tra gli olivi

TREVI - Il borgo medievale di Trevi il 21 e 22 aprile torna a festeggiare l’arrivo della primavera con l’11esima edizione di “Pic & Nic. Arte, musica e merende tra gli ulivi”. Simboleggiato dal tradizionale sportino a quadrettoni bianchi e rossi, Pic & Nic rappresenta da anni, la migliore occasione per chi vuole trascorrere un fine settimana in Umbria en plein air. Due giorni per immergersi tra gli ulivi di Trevi, che sono al centro del suggestivo paesaggio della Fascia Olivata Assisi-Spoleto, recentemente insignita come Paesaggio rurale storico dal Ministero delle Politiche agricole e che ora punta dritto al riconoscimento del suo paesaggio ricco di biodiversità all’interno del “Programma Giahs” (Globally important agricultural heritage systems) della Fao,l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura. Anche questo un modo di promozione del territorio di cui Trevi si è fatto comune capofila e che sta dando i suoi risultati. Picnic è un’occasione unica per godere della magia di questi luoghi appartati, vissuti e frequentati normalmente solo da chi si prende cura con dedizione e passione degli ulivi, riuscendo a produrre un olio extra vergine di oliva Dop Umbria di altissima qualità.​ Al picnic, tra gli ulivi si faranno grandi merende e unici assaggi di preziosissimo Olio Evo di produzione locale​. "Nell'anno italiano dedicato al cibo dal Mibact - spiega l'assessora al Turismo Stefania Moccoli - particolare attenzione sarà dedicata alla promozione in maniera integrata e intelligente del nostro territorio, valorizzando l'intreccio tra cibo, arte e paesaggio che è sicuramente uno degli elementi distintivi della nostra identità. Trevi, in questo senso, è da sempre precursore della promozione integrata, avendo ad esempio, organizzato una dei primi “Farmer’s Market” umbri già nella prima edizione di “Pic&Nic” del 2008. Questo appuntamento è poi diventato a cadenza mensile. In Piazza Mazzini ogni 4° domenica del mese è possibile acquistare prodotti a km 0 delle aziende agricole del territorio ed in concomitanza al mercato vengono organizzati trekking urbani, naturalistici o altre attività culturali". Durante i due giorni del Pic Nic si alterneranno, come da tradizione, oltre al pic nic tra gli olivi preparato dall’Associazione Pro Trevi, che sarà anche Gluten Free (su prenotazione), trekking naturalistici tra gli ulivi e nei luoghi minori di S. Francesco, passeggiate in bicicletta, degustazioni d’olio e prodotti tipici, i mercatini del contadino e dell’antiquariato, i percorsi guidati alla scoperta del centro storico. Il Pic Nic tra gli olivi sarà accompagnato dal DJ Set con vinili anni ’50 – ’60 e ’70 sia sabato che domenica dalle 15 alle 18. Immancabile poi l’attenzione verso i più piccoli con laboratori creativi sull'antica stamperia per creare delle speciali “cartoline da Trevi” a cura di Sistema Museo. Durante i due giorni poi ampio spazio verrà dato, anche questo anno, alla conoscenza delle erbe spontanee commestibili che si raccoglieranno sulla collina olivata con passeggiate accompagnate da esperti. Per la prima volta, in questa edizione ci sarà la gara di raccolta di asparagi selvatici “Il cestino più pieno” nelle mattine sia di sabato che di domenica con ritrovo alle ore 9.30 in Villa Fabri. I partecipanti dopo il ritrovo si recheranno tra gli olivi di Trevi e dovranno raccogliere quanti più asparagi selvatici possibile per poi rientrare in Villa Fabri alle ore 13.00 per la misurazione dei mazzetti che sarà fatta con il “metodo del nastrino”; in Premio il pregiato Olio extravergine delle colline di Trevi. Altro immancabile appuntamento, che si terrà durante i giorni del picnic nelle sale affrescate di Villa Fabri, è la rassegna #Artigianinnovatori giunta alla 6a edizione, con una selezione di ben 27 espositori tra artigiani, creativi, crafter, maker, di ambiti molto differenti, che uniscono il saper fare al design, all’arte, all’architettura, all’illustrazione. La rassegna sarà accompagnata dal DJ Set con vinili anni ’50 – ’60 e ’70 sia sabato che domenica dalle 11 alle 13. Presso il Museo d’Arte Contemporanea Palazzo Lucarini Contemporary sabato 21 aprile alle ore 18.30 ci sarà l’inaugurazione della mostra “COM-PLICIT” dell’artista Virginia Ryan e realizzata in collaborazione con il Museo della Canapa, Steven Feld e Tommaso Mattioli. In questo nuovo lavoro la Ryan torna a trasformare degli scarti come in molti progetti realizzati in precedenza, per più' di quattro anni, infatti, l’artista Virginia Ryan, ha curato una raccolta di capelli, lavati e poi tagliati, dei suo concittadini. Con l’aiuto di tre parrucchieri della zona ha creato due lunghe 'extensions' come a simboleggiare un intreccio-esperienza di storie e vite. Sarà possibile inoltre visitare “REPETITA” la mostra dedicata al lavoro dell’artista Leonardo D’Amico. Il titolo della mostra REPETITA ben chiarisce l’intenzione dell’artista di esplicare l’intricato sistema emozionale che nutre gli individui, rievocando con la pittura, inconsce realtà frammentate per mezzo di segni archetipi.

Presso il Complesso Museale di S. Francesco sarà invece possibile visitare la Mostra di scultura dell'artista Manuela Cannelli "Oneiros" e “Geometrie possibili e Impossibili_Origami” la Mostra di pittura dell'artista Antonio Persichini. “Pic & Nic a Trevi. Arte, musica e merende tra gli olivi” è realizzato con il contributo PSR per l’Umbria 2014-2020 Intervento 16.4.2per la promozione del partenariato “Trevi un cuore di qualità”.



Venerdì 20 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:35



© RIPRODUZIONE RISERVATA