Piazza Tacito, il salotto buono di Terni dove tutti parcheggiano indisturbati

TERNI - Un mese fa l’assessora ad Ambiente e Decoro urbano, Mascia Aniello, rendeva noto che presto piazza Tacito sarebbe tornata ad essere il «salotto buono che era». Il biglietto da visita della città di Terni. Comunque non prima di qualche lavoro di valorizzazione. Tanto che ci si aspettava che le dichiarazioni del vice sindaco, Riccardo Corridore - la prima l’8 giugno - rispetto alla necessità di intervenire nuovamente sulla fontana dello Zodiaco, si traducessero in un ripristino dell’opera monumentale di Ridolfi e Fagiolo. Invece, al centro della visione di piazza della Aniello c’era un maggior controllo, però a 360 gradi, compresa l’igiene e il decoro.

«Contro il guano dei volatili e contro gli odori nauseabondi - disse la Aniello - abbiamo predisposto un potenziamento sistematico del servizio di spazzamento e pulizia tramite idropulitrici. Finora Asm operava in loco con idropulitrici una sola volta alla settimana. Poi si è saliti a due volte, comunque non bastavano. Ora Asm è in piazza Tacito tutte le mattine». Sempre l’Aniello annunciava il dispiegamento dei falchi di alto volo. Per il resto nulla. La piazza, una volta smontato il palco di Umbria Jazz, è spoglia e malconcia. Le auto in divieto ovunque. Persino tutto il santo giorno sul marciapiede (con tutte e quattro le ruote) senza che alcun vigile le sanzioni. Ma non va meglio la sera.

Da piazza Tacito a piazza Ridolfi le auto in divieto di fermata sono 41.