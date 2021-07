Minaccia con un machete un uomo e la figlioletta a piazza Tacito, la bambina salvata da un passante

Giovedì 8 Luglio 2021, 12:15

TERNI Scene da film dell'orrore in piazza Tacito, dove uno straniero ha affrontato un uomo che con sua figlia stava aspettando l'autobus tirando fuori un machete. Il giovane papà è scappato via lasciando la figlioletta in lacrime e l'aggressore si è messo ad inseguirlo per le vie del centro, sotto gli occhi sconvolti di decine di passanti. Una donna si è presa cura della bambina e ha dato l'allarme. Sul posto polizia e carabinieri che si sono messi a caccia dei due e poco dopo li hanno fermati e portati in questura.