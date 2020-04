© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Giorgio Miscetti è il direttore dell’Unità complessa prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro della Asl 1. Anche il lavoro di chi controlla la sicurezza sul lavoro è cambiato durante l’emergenza coronavirus. «Innanzitutto-dice Miscetti- con il calo intensivo del lavoro sono calati anche gli incidenti sul lavoro. E questo è un passaggio chiave da tenere a mente in una regione come la nostra che ha primati pesanti sul fronte dell’infortunistica e mortalità sul lavoro: ricordo i sessanta incidenti al giorno di media. Questo per dire- spiega ancora Miscetti- che alla ripresa sarà un tema da tenere bene a mente». Significa che l’emergenza Covid-19 non dovrà coprire, con le sue necessità, quelle che sono le necessità di un lavoro in sicurezza. «Per noi-aggiunte Miscetti-sarà necessario affrontate le due problematiche in modo integrato». Cosa che già sta avvenendo nella fase di emergenza e prima della riapertura più ampia dei vari settori. Sul fronte dei controlli, al momento, la Asl 1 si è organizzata con una verifica a distanza delle misure, per esempio di distanziamento, prese dalle imprese. Una prima verifica sulla carta in base alla documentazione che poi si è tramutata anche in controlli reali, ma è logico che cambiano anche quelli. Se non altro per le misure di sicurezza che anche chi fava a fare il controllo deve rispettare, mascherine in testa. Chi già si è rimesso in moto ha chiesto alla Asl come doveva fare per riattivare la produzione. «In effetti- dice ancora Miscetti- diverse aziende si sono rivolte a noi per capire, per districarsi tra le tante normative, per capire se quel tipo di attività poteva riaprire e come ripartire. Questa parte di assistenza per noi sarà decisiva. Tant’è che stiamo pensando a un sistema di contatto con le aziende, anche tramite il sito della Asl, per poter mettere a disposizione il maggior numero di informazioni utili possibili». C’è un distinguo da fare a seconda del tipo di impresa che si trova a fare i conti con le norme per lavorare in presenza di emergenza Covid-19. Alla Asl 1 sono chiari: «Le grandi aziende non hanno problemi. Hanno sensibilità e conoscenza sul fronte delle norme legate alla sicurezza sul lavoro. E hanno anche i fondi per intervenire. Quelle che ci preoccupano di più sono le imprese medie e piccole. Considerando che nel nostro territorio il tessuto produttivo è composto di quelle all’ottanta per cento». Piccolo, insomma, in questo caso non vuol dire bello, ma rischioso. Anche, e non solo, sul fronte dei costi della nuova sicurezza in regime di distanziamento. Ancora Miscetti: «Il dato dei costi è importante. Un conto è, per esempio, prevenire una caduta dall’alto, un conto è aggiungerci il distanziamento, i turni, la sanificazione. Si tratta di riorganizzare una fabbrica o un cantiere praticamente da zero». Tant’è che per gli esperti della Asl in una ipotetica scala di priorità, in testa ci va l’organizzazione, poi le procedure e solo al terzo posto l’utilizzo dei Dpi anti virus. «Per operare il distanziamento-spiega Miscetti- potrebbe essere necessario organizzare più turni nell’arco della giornata lavorativa. Si potrebbe anche arrivare a lavorare di notte». Tra le tante domande che sono arrivate dai datori di lavoro ci sino quelle sui test per scoprire se un lavoratore è positivo o meno. «Noi- dicono alla Asl 1- abbiamo consigliato molta prudenza. Va fatto sotto controllo medico e sotto responsabilità dell’azienda. Meglio attendere quando ne arriveranno, ai di là di quelli garantiti dai servizi pubblici, di sicuri». Tra i nodi anche quello degli impianti di aria condizionata. «In vista dell’estate-sottolinea Miscetti-anche questo è un problema da affrontate. Pensate le aziende dove si lavora con impianti di climatizzazione: sanificazioni e pulizie dei filtri diventano decisivi». Ma sempre con un’indicazione chiara: con l’emergenza Covid-19 non scompare il problema della sicurezza nei luoghi di lavoro.