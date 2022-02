Fere, Pettinari e Palumbo Reggina sconfitta 2 a 0 al Liberati

TERNI - Pettinari e Palumbo rilanciano la Ternana. Grazie ai loro gol, i rossoverdi sconfiggono la Reggina per 2 a 0, cominciando a costruire una miniserie positiva.

La vittoria la squadra di Cristiano Lucarelli la costruisce nel primo tempo con un atteggiamento propositivo e costruttivo che consente a Pettinari di firmare al 13' il vantaggio capitalizzando un assist perfetto di Partipilo. La Ternana sembra divertirsi e al 16' raddoppia con Palumbo, dopo una respinta del portiere Micai su tiro ancora una volta di Pettinari.

Il punteggio poteva essere ancora più penalizzante se Partipilo avesse segnato nella ripresa il rigore decretato dal direttore di gara Colombo dopo la consultazione del Var. Bravo in questo caso il portiere Micai a respingere il tiro del fantasista rossoverde.

Da segnalare che la Reggina ha concluso la gara in dieci per l'espulsione di Bellomo per un fallo inutile quanto pericoloso su Proietti.

TERNANA-REGGINA 2-0

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Defendi (33’ st Capone), Sorensen, Capuano, Celli (42’ pt Ghiringhelli); Koutsoupias (23’ st Proietti), Agazzi (23’ st Diakitè S.), Palumbo; Partipilo, Peralta (33’ st Paghera); Pettinari. A disp. Krapikas, Furlan, Rovaglia, Bogdan, Capanni, Donnarumma. All. Lucarelli

REGGINA (4-2-3-1): Micai; Adjapong (15’ st Lakicevic), Cionek, Aya, Di Chiara; Bianchi (15’ st Kupizs), Crisetig; Folorunsho (39’ st Hetemaj), Cortinovis (32’ st Tumminello), Bellomo; Montalto (39’ st Denis). A disp. Aglietti, Turati, Amione, Loiacono, Galabinov, Lombardi, Giraudo. All. Stellone

ARBITRO: Colombo di Como

RETI: pt 13’ Pettinari, 16’ Palumbo

NOTE: spettatori 2.361 (154 ospiti) per un incasso di euro 31.096,00. Espulso al 27’ st Bellomo per gioco violento su Proietti. Ammoniti Pettinari, Agazzi, Montalto, Folorunsho, Palumbo per gioco falloso, Lucarelli per proteste, Cionek per comportamento non regolamentare. Angoli 4-3. Recupero tempo pt 2’, st 4’. Al 36’ st Micai para rigore di Partipilo