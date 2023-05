Petrux torna in Moto Gp per il Gran Premio di Le Mans

"Sono molto contento di tornare a correre in MotoGP, - ha commentato il Ducati sta ternano a caldo la notizia - anche se ovviamente mi dispiace che Enea debba saltare un’altra gara. A Le Mans con la Desmosedici GP ho vinto la mia ultima gara in MotoGP. Sarà un onore poter provare la moto Campione del Mondo e rimettere la tuta con la quale ho vinto in passato. È un emozione indescrivibile e non vedo l’ora di tornare in pista insieme a tutto il Ducati Lenovo Team. Un grazie a Barni per avermi lasciato cogliere questa opportunità e a Ducati per aver pensato a me!"

Danilo Petrucci torna in Moto Gp. E lo fa con la moto campione del mondo quella del Team ufficiale della Ducati, ed in un Gran Premio per lui speciale, quello di Le Mans che si aggiudico' nel 2019 sempre con la rossa di Borgo Panigale. Petrux prenderà il posto dell’infortunato Enea Bastianini nel Gran Premio di Francia, in programma dal 12 al 14 maggio sul circuito di Le Mans, e tornerà in pista con il Barni Spark Racing Team nel round del WorldSBK il 2-4 giugno.