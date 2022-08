Danilo Petrucci trionfa in Missouri e si riprende la vetta del Moto America

TERNI Trionfo di Danilo Petrucci che nel circuito di Brainerd nel Gran Premio del Missouri valido per il Campionato Sperbike del Moto America torna alla vittoria e si riprende la leadership nella classifica generale. Il pilota ternano della Ducaci Warhorse non aveva inziato in modo efficace la sua manovra di rimonta ai danni del campione in carica Jake Gagne, che prima di gara uno lo superava di appena tre punti in classifica, visto che il ternano nella prima prova chiudeva al terzo posto, dietro al grande vincitore e dominatore Jake Gagne, che aumentava il suo vantaggio sul'italiano portandolo a 12 punti, ma in gara 2, al tredicesimo giro, con lo statunitense ancora in testa alla gara, e Petrucci secondo ad inseguire, si verificava il colpo di scena che ribaltava le carte sul tavolo. Gagne, preso dalla sua frenesia agonistica, commetteva un errore di guida fatale che lo toglieva di scena, e danneggiava in modo irreparabile la sua Yamaha che non poteva rientrare in pista. Petrucci così tagliava il traguardo primo, e sfruttando lo zero pesantissimo di Gagne, tornava ad acciuffare quella vittoria che gli mancava dal mese di Aprile, e si riportava in testa al Campionato, con 13 punti di vantaggio sul suo rivale, che ora dovrà gestire gli effetti psicologi negativi sul suo morale di questo controsorpasso subito quando mancano tre soli Gran Premi alla fine della stagione.