Petrucci è pronto per il Mondiale Moto Gp: "Alla Ktm per vincere ancora !"

L’uomo giusto al momento giusto. Ma soprattutto il pilota seduto sulla moto vincente. Così si è presentato Danilo Petrucci il giorno della presentazione della sua nuova avventura in Ktm, la casa austriaca con la quale Danilo correrà nel 2021 nel Campionato Mondiale della Moto Gp.

Petrucci è stato protagonista ieri nella presentazione delle nuove moto della Ktm, le quattro RC 16 con cui correranno sia Danilo che i suoi compagni di marca Binder, Oliveira e Lecuona, che hanno sfoggiato la loro livrea esaltata cromaticamente dai colori nero ed arancione, diventati il simbolo della casa austriaca

APPROFONDIMENTI IL BILANCIO Terni, che sport farà nel 2021: salta il mototrip, i campioni... MOTO GP Festa di compleanno per Danilo Petrucci nel box della Ducati ad Aragon MOTO GP Danilo Petrucci Re di Francia. Il ducatista ternano trionfa nel Gran... MOTOMONDIALE MotoGp, paura per Petruccitrauma cranico dopo caduta TERNI Petrucci, nostalgia del rombo dei motori: in quarantena falcia il... MOTO GP Coronavirus, bloccato anche Danilo Petrucci: salta la prima gara in...

. Ed alla fine il pilota ternano si è concesso alle sue prime dichiarazioni della stagione agonistica 2021, che hanno restituito l’immagine di un Petrucci carico e pronto a dare l’assalto alla sua decima stagione in Moto Gp con tutte la carte in regola per togliersi le migliori soddisfazioni. “Credo di essere arrivato al momento giusto in Ktm – ha dichiarato Petrux - Essere nel Team Tech 3 non è una bocciatura, perché me lo aspettavo, ed era questa la prospettiva che mi era stata prospettata sin dall’inizio dei primi contatti dal mio manager Alberto Vergani, che è stato fondamentale per garantirmi una nuova chance dopo che la Ducati non mi aveva voluto rinnovare il contratto. Oliveira ha fatto molto bene già dalla fine del 2019 e nel 2020 si è meritato il Team ufficiale così come anche Binder. Appena sono arrivato mi hanno rassicurato dicendomi che tutte e quattro le moto sarebbero state Factory, e quindi sono contento del fatto che partiremo tutti alla pari, sia i piloti del Team ufficiale come pure noi della squadra satellite. Sono contentissimo di essere arrivato in KTM e avevo già visto a fine 2019 che avevano fatto un grande passo avanti e nel 2020 sono stati da subito competitivi.”

Per Danilo quello che inizierà il 28 marzo con il Gran Premio del Qatar sarà il Mondiale decisivo per la sua carriera. Un punto di snodo centrale per tornare grande. “Parto con le migliori intenzioni, il mio obiettivo è quello di vincere con questa moto – ha proseguito - intanto partendo da una gara, cosa che sono riuscito a fare negli ultimi due anni, e questo significherebbe tanto per me. Solo pochi piloti hanno vinto in MotoGP con due case diverse e questo è un obiettivo ambizioso. Difficile poi fare previsioni per il campionato. KTM parte per vincere però si fa fatica a dire chi può essere il favorito. Potrebbero esserci almeno una quindicina di piloti a lottare per la vittoria. Mir lo scorso anno ha vinto il mondiale vincendo una sola gara perchè è stato molto costante e il mio obiettivo è di essere molto costante durante tutto il campionato.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA