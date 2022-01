Petrucci in paradiso e ritorno: dal terzo al 15esimo posto per un errore. «Ma quanto mi sono divertito»

Doccia fredda per Danilo Petrucci che dopo avere tagliato il traguardo al terzo posto nella quarta tappa della Parigi - Dakar è stato penalizzato dalla giuria che gli ha inflitto dieci minuti di penalità per avere superat il limite di velocità in un tratto del percorso in cui non era consentito andara oltre i 30 km. orari. Sfuma il terzo posto, quindi, per il pilota ternano, che diventa il quindicesimo nella classifica di tappa, ma resta la grande dimostrazione di forzas di Petrrux che in una sua storia su Instagram ha così raccontato la sua giornata: "Oggi è stata una figata!! Una tappa velocissima, partivo dietro e ho cominciato a recuperare fino a quando ho incontrato Lorenzo Santolino e con lui ci siamo aiutati a vicenda con la navigazione e la velocità. Sono stati 470 km nel deserto a tutto gas con una media di oltre 100 km/h e delle punte fino ai 170…e HO FATTO PODIO. Poi mi hanno penalizzato perché in una speed zone ho sorpassato i 30 km/h, la media in quel tratto era giusta ma ho sorpassato di poco il limite, ma sapete che c’è? Non me ne frega niente perché mi sono divertito come un matto" ha concluso Danilo.

