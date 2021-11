Petardi artigianali senza etichetta e marijuana. Nei guai giovane orvietano fermato dai Carabinieri

Un orvietano di 22 anni, già noto alle forze dell'ordine, giovedì 25 novembre, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Terni dopo essere stato trovato in possesso di 4 petardi privi di etichettatura e di fabbricazione artigianale e di quasi 2 grammi di marijuana.

Il giovane, che si trovava alla guida di un veicolo di proprietà di un conoscente, è stato fermato dai Carabinieri del Comando Compagnia di Orvieto, nel corso di una operazione di controllo stradale a Castel Viscardo in via Ponte Giulio. In seguito a quanto rinvenuto a bordo del mezzo, al ventiduenne è stata ritirata la patente di guida, mentre petardi e stupefacente sono stati sottoposti a sequestro.