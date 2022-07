Pesca abusiva sul lago di Corbara. Bloccati tre bracconieri dai Carabinieri Forestali

Un lavoro in sinergia tra pescatori orvietani e ternani, guardie volontarie della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee e i Carabinieri Forestali ha permesso di bloccare, giovedì 30 giugno lungo le rive del lago di Corbara, tre bracconieri, di nazionalità rumena, provenienti dal Nord Italia.

I tre sono stati fermati mentre sistemavano tre reti lunghe circa 150 metri l'una in prossimità delle sponde del lago intenti a prelevare abusivamente dall'invaso artificiale carpe e carassi che sarebbero stati poi caricati su un furgone frigorifero. In pochi mesi - secondo quanto si apprende - i tre uomini sarebbero entrati in azione almeno quattro volte.

Grazie ad una serie di appostamenti, e alla collaborazione di più soggetti, il Comando Compagnia Carabinieri di Orvieto, accertato l'uso improprio delle reti e il mancato rispetto delle distanze previste dalla legge, ha posto sotto sequestro le reti.