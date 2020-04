Perugino a New York: le foto del lockdown in un libro, per raccogliere fondi destinati all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - La distanza da casa fa sempre uno strano effetto, se poi le vicende di questi giorni colpiscono anche il paese dove vivi, l’atto nasce spontaneo o quasi. Filippo De Capitani, perugino, da una ventina d’anni ha intrapreso un suo personale viaggio in giro per il mondo colmando la sete di conoscenza unitamente alla propria passione. Il percorso è stato lungo e si è fermato a New York, dove Filippo ha proseguito nell’attività, iniziata qualche tempo prima, quella di direttore di produzione e direttore tecnico di tutta una serie di teatri. «Sin da piccolo ho voluto girare il mondo - racconta Filippo -. Tutto nacque grazie Ellen Stewart, direttrice del teatro “la MaMa” di New York, è lei che mi ha dato l’input, la curiosità di conoscere le culture e il teatro internazionale, spronandomi ad andare in giro per il mondo e conoscere tante realtà: questo mi ha permesso di visitare quaranta paesi, a Monaco sono stato anche direttore di tournée, in pratica l’Europa tranne il Portogallo l’ho fatta tutta». C’è però un pizzico di rammarico per il prosieguo. «Purtroppo il nostro settore credo che sarà l’ultimo a ripartire a causa dei tagli alla cultura e non solo in Italia poi ci saranno posti come New York che invece saranno i primi a ripartire». Il tema è però quello dell’attualità e della solidarietà. «Vista la situazione endemica che ha colpito tanto gli Usa quanto l’Italia ho pensato di utilizzare quella che è una delle mie passioni: la fotografia, cercando di immortalare la tristezza e la solitudine di New York di questi tempi per farne un libro: New York 2020 the lockdown. Voglio destinare il ricavato delle vendite all’Ospedale Santa Maria della Misericordia e l’altra metà al Teatro La MaMa di New York per sostenere la comunità artistica locale». Il libro è disponibile sul sito www.lulu.com. Il legame con Perugia è molto forte. «Quando posso ritorno con piacere a casa dove ho la possibilità di rivedere la mia famiglia, gli amici storici ma non solo». Già perché Filippo ha un’altra grande passione: il Perugia. «Quando sono a casa, non solo sono presente in Curva Nord ma seguo il Grifo anche in trasferta».