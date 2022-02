In finalissima a Tali e Quali Show anche il perugino Luca Montorro. Sabato su Rai1 con i suoi Maneskin

PERUGIA - Sarà protagonista domani in prima serata su Raiuno il giovane talento umbro Luca Montorro, che si esibirà sul palco di Tali e Quali Show, programma di Carlo Conti dove i partecipanti si sfidano nell'imitare grandi nomi della musica. La puntata sarebbe dovuta andare in onda lo scorso 29 gennaio, ma la Rai ha deciso all’ultimo minuto di dedicare la prima serata all'esito della ottava votazione per eleggere il Presidente della Repubblica: «È stato davvero strano ricevere tantissimi messaggi di persone che mi chiedevano “dove sei?” perché erano convinti di trovarmi sabato sera su Rai1 e invece c’era Bruno Vespa! Di sicuro è stata una delusione - ammette Montorro - ma finalmente domani sera la puntata andrà in onda». Tutto da rifare quindi per il cantante perugino Luca Montorro, approdato alla finalissima del programma con la sua imitazione di Damiano David, frontman della rockband Maneskin: «Durante una serata in un locale perugino - racconta Montorro, cantante nel gruppo Deeradio - ho eseguito la cover di “Zitti e buoni”. Tra il pubblico, ad ascoltarmi dal balcone della casa di sua sorella, c’era uno dei coach del programma. Mi ha contattato su Instagram qualche giorno dopo suggerendomi di candidarmi perché a suo parere avrei avuto buone chances. Io non faccio imitazioni, ma ho deciso di provarci e dopo un paio di mesi ho finalmente fatto l’intervista con gli autori. Lì ho scoperto che sarei andato in puntata. Interpreto il Damiano di Sanremo quando, cantarono appunto “Zitti e buoni”». Il tutto è accaduto tra settembre e novembre scorsi, quando ancora la popolarità dei Maneskin non era esplosa: «È una grande emozione, mi sono trovato a interpretare il personaggio del momento! La puntata è stata registrata a Roma e la descriverei come un’esperienza incredibile! Sono stati cinque giorni vissuti come un musicista professionista, in un clima magico».

Intanto Montorro è appena uscito con il primo singolo a suo nome, “Sono un tuttologo”, che vanta tra l’altro il primo videoclip della storia realizzato appositamente per TikTok: «È già possibile trovarlo in rete - anticipa il cantante perugino - anche se il lancio vero e proprio lo faremo in concomitanza con la partecipazione al programma di RaiUno. Il video è stato registrato in verticale adattando il brano entro i 3 minuti e ovviamente c’è un balletto per il ritornello. In realtà non sono affatto una persona “digitale”, ma mi adeguo al mondo! Sono tra quelli che scrivono qualcosa su Facebook e poi magari cancello il post perché mi dà fastidio leggere i commenti di quelli che si sentono tuttologi. Io rispetto tutti, ma quella categoria non la sopporto!». “Sono un tuttologo” è un frizzante brano dalle sonorità elettroniche sostenuto da un potente ritornello su ritmo disco che strizza l’occhio agli ’80, con una linea di basso che accompagna verso atmosfere quasi funky. “Un like è diventato più importante di un Ciao come stai” recita il testo nel finale quasi rap: «È una canzone dall’approccio ironico, però il messaggio è chiaro. Il brano nasce dalla collaborazione con musicisti molto bravi. Testo e musica sono stati scritti insieme a Elio Cagnizi e c’è la supervisione di Mauro Formica, che ha anche ideato la linea di basso. Questo è solo l’inizio, conto di realizzare presto un intero album a mio nome». Quello di domani sera sarà un passo importante per Montorro, che ha scelto di fare del canto il suo lavoro: «Sono migliorato moltissimo studiando ma l’esperienza con i Deeradio in questi ultimi anni è stata decisiva. In primavera ripartiremo per recuperare i tantissimi concerti che non è stato possibile fare negli ultimi tempi».