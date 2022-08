Lunedì 8 Agosto 2022, 08:00

Riccione, viale Dante. Un gruppo di perugini sta passando un sabato pre Ferragosto in vacanza tra un brindisi e tanto divertimento. Nulla nell’atmosfera placida ed elettrizzante al tempo stesso della Riviera sembra far pensare a qualcosa di male. E invece è un attimo. Il tempo di vedere un movimento strano, di sentire delle grida, di capire che intorno c’è qualcosa che non va assolutamente. È un attimo, come detto. Ma sufficiente a trasformarsi per un attimo da vacanzieri in riparatori di torti. Già, perché a pochi metri di distanza da loro, una donna è stata scippata. Portata via la borsa, come spesso purtroppo accade nelle situazioni in cui si raduna molta gente ed entrano in azione balordi di ogni età e tipo. Stavolta però non la fanno franca. Perché i perugini in vacanza sono per nulla rallentati dal fatto di essere in villeggiatura e in pochi secondi riescono a fermare il gruppo di scippatori in fuga. Decisivo, secondo quanto si apprende, una specie di “tackle” da parte di un componente del gruppo che permette di bloccare la fuga di uno dei ladri e inevitabilmente rallenta quella dei complici. Il tempo necessario per permettere a tutto il gruppo di fare “muro” nei confronti dei balordi, aiutati in questo anche dagli addetti alla sorveglianza e security di un locale della zona che dopo aver capito la situazione si sono precipitati per dare una mano a bloccare chi stava tentando di scappare. Il tutto mentre qualcuno ha chiamato i carabinieri, giunti sul posto in tempo per arrestare definitivamente il tentativo del gruppetto di far perdere le proprie tracce. Insomma, una serata sui generis ma di soddisfazione per aver aiutato in modo efficace una persona in difficoltà. Quello che ha colpito però maggiormente il gruppo di perugini è stata l’età molto giovane degli scippatori: si tratterebbe infatti per lo più di minorenni, un gruppo di almeno sette persone probabilmente non nuovo ad azioni di questo genere e che tenta appunto in questo periodo di super affollamento per le strade di una delle capitali delle vacanze per eccellenza di mettere a segno dei colpi puntando appunto sul fattore sorpresa e sulla possibilità di far perdere velocemente le proprie tracce. Stavolta però è andata male.