PERUGIA - «La vertenza Perugina è chiusa». L'annuncio è arivato venerdì mattina dai vertici di Nestlè che, dopo un incontro con i sindacati, hanno speigato l'evoluzione della situazione legata ai 364 esuberi. Tra ricollocazione esterna, incendivo all'esodo, accompagnamento alla pensione e ricollocazioni in azienda con i part time, la fase sociel della vertenza è chiusa. I numeri li ha annunciato Gianluigi Toia con gli altri manager Nestlé. Una operazione da 20 milioni di euro per la multinaziomale svizzera che in estate chiuderà anche la partita del nuovo piano industriale «in modo che per la nuova stagione la fabbria potrà ripartire con il nuono assetto produttivo che prevede l'utilizzo tra tempo pieno e part time di 613 lavoratori». Toia ha parlato, rispetto a vertenza e soluzione, di esperienza unica in Italia. San Sisto avrà il compito di gestire la nuova vita del famoso Bacio Perugina.

Venerd├Č 18 Maggio 2018



