Giovedì 4 Maggio 2023, 09:23 - Ultimo aggiornamento: 09:25

Ztl, ciak si cambia. Dopo l’annuncio dell’assessore Luca Merli, la giunta Romizi ha deliberato di mettere mano alle mini Ztl, cioè le aree pedonali e le Ztl che si trovano all’interno dell’attuale Ztl. Un intervento che significa varchi elettronici al posto dei pilomat (ma non c’era in via Campo Battaglia), stop alle auto nelle 24 ore e qualche ritocco ale cinque aree per cui il Comune ha chiesto l’autorizzazione per i varchi al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In mezzo anche un parere della Soprintendenza per i segnali che devono annunciare i varchi elettronici.

Ecco quali saranno quattro micro Ztl e l’area pedonale. Doppia premessa: restano in vigore gli autorizzazioni all’accesso rispetto alla situazione attuale. I lavori per la realizzazione dei varchi (il Comune ha annunciato una spesa di 70mila euro)vengono indicati per molto brevi, poi ci darà un mese di pre-esercizio e le telecamere entreranno effettivamente in funzione e scatteranno le multe a chi entra nella zone protette senza avere il permesso dedicato o la deroga. Tutto in vantaggio dei residenti. Per l’estate rivoluzione a regime

Via dei Priori. La parte bassa, alla quale si accede da via della Stella, è attualmente regolamentata da divieto di transito nelle 24 ore con deroga per i veicoli al servizio di disabili, i veicoli muniti di specifica autorizzazione e il carico/scarico dalle 7 alle 10 e i proprietari di garage. Con l’apposizione di un varco di controllo in sostituzione del dissuasore telescopico, verrà realizzata un’area pedonale h24, alla quale si accederà con i mezzi solo dal varco in via dei Priori all’intersezione con via della Stella.

Viale indipendenza-corso Cavour. Restano le regole attualmente in vigore, deroghe comprese. Con l’installazione del varco di controllo, l’area diventa una Ztl h24 interna alla Ztl esistente. Accesso con mezzi da un solo varco in viale Indipendenza all’intersezione con via Masi.

Viale Sant’Antonio. Con il varco di controllo si configurerà l’allargamento della Ztl 3 Bersaglieri regolata da divieto di transito H24. La Ztl 3 Bersaglieri è caratterizzata da una regolamentazione differente (sia in relazione all’orario che ai soggetti autorizzati al transito), le due aree non sono tra loro permeabili e l’accesso dai due varchi non consente la circolazione reciproca nelle aree a diversa regolamentazione.

Via Bontempi. Con l’installazione del varco di controllo, l’area si configurerà come Ztl h24 interna alla Ztl esistente. Accesso con i mezzi da un solo varco all’inizio di via Bontempi.

Campo Battaglia. Viene estesa la Ztl includendo il tratto di via del Mercato dalla rotatoria Miles Davis all’intersezione con via Campo Battaglia. Viene confermata la regolamentazione in vigore con le deroghe oer l’accesso al parcheggio del Mercato coperto e i veicoli di servizio e di manutenzione del minimetrò.