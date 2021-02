PERUGIA - Zona rossa tutta la provincia di Perugia e sei comuni del Ternano. Ecco l'ordinanza che ha firmato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. La governatrice la sta illustrando in una riunione convocata al Cor per le 18, 30 (e iniziata con qualche minuto di ritardo) a cui sono collegati tutti i sindaci dei comuni interessati e a cui sta partecipando anche il commissario all'emergenza coronavirus. Massimo D'Angelo. I comuni del Ternano in zona rossa sono Amelia, Attigliano, Calvi dell'Umbria, San Venanzo, Lugnano in Teverina e Montegabbione.

Prevista la chisusa da lunedì 8 per due settimane di tutte le scuole esclusi gli asili, quindi lezioni in Dad dalla prima elementare. In arrivo anche misure più restrittive per lo sport, compresi gli allenamenti. Restano in vigore le ordinanze dei Comuni sul fronte del coprifuoco e sulle aree rosse al'interno della città.

