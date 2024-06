Lunedì 10 Giugno 2024, 09:24

PERUGIA - Dopo 5 anni di lavoro sul territorio e incontri l’associazione Ya Basta! Perugia, che si prende cura in particolare del parco Sant’Angelo, polmone verde di corso Garibaldi, fa un punto sulla situazione. Un bilancio con tante note stonate. «Quello che ci dispiace – riporta una nota della presidente Laura Travaglia - è notare, dopo cinque anni di permanenza sul territorio, la quasi totale mancanza d’interesse del Comune e degli abitanti rispetto ad un’area verde pubblica, parco Sant’Angelo, che è trattata delle volte come una discarica, altre volte come un bagno pubblico per cani e spesso presa di mira da atti vandalici». L’ultimo è di poco tempo fa e riguarda, spiega Travaglia, la «rottura definitiva della seduta in muratura nella zona pic nic». Uno schiaffo all’impegno dell’associazione che ha fatto tanto per quella fetta di città. «In cinque anni abbiamo subito tantissimi atti vandalici: il chiosco estivo per il quale abbiamo perso il conto delle riparazioni, la nuova bacheca del parco, nella quale è descritta l’oasi urbana della biodiversità con il beehotel e la rinnovata area giochi, deturpata con scritte indelebili, le staccionate che vengono divelte con accurata costanza e, come ultima cosa, la continua presenza sull’arena del parco di bottiglie rotte e pezzi di tufo che vengo rimossi dalle sedute della stessa». Una lista pesante. «A tutto ciò aggiungiamo la mancanza di rispetto di molti avventori che non raccolgono le deiezioni dei loro cani». Dai problemi agli interrogativi. L’associazione si chiede «perché in questi 5 anni il Comune e gli enti preposti non hanno mai fatto interventi per migliorare una situazione di estrema inciviltà, lasciando spesso la responsabilità di intervenire solamente all’associazione». Inoltre in questi anni «non sono mai state attivate le fototrappole per multare chi sporca le aree verdi». L’associazione si chiede anche «perché non è mai stato istituito l’ispettore della Gesenu per normalizzare una situazione di totale maleducazione e non curanza». Le conclusioni? Sono amare: «Questa esperienza ci fa riflettere sul fatto che la convenzione Futuro nel verde venga usata, in molte circostanze, dalla stessa amministrazione per esimersi dai propri doveri e responsabilità, riversando sulle associazioni più compiti possibili in una visione non di partecipazione, ma in un’ottica di risparmio nel bilancio comunale». L’associazione fa anche notare che il recente progetto di riqualificazione urbana Il Borgo Sa «ha visto l’assenza di alcuni stakeholders, tra i quali Ya Basta! Perugia» che «avrebbero potuto portare esperienze all’interno delle proposte nate».