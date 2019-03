© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Forni e lavatrici, water e secchi di metallo. Ma anche pezzetti di tubazioni e vecchie reti da recinzione. Spunta di tutto e di più dall’ultima discarica abusiva che allunga la già corposa lista dei casi di sfregio ambientale che si sono verificati in tante zone del territorio comunale. Zona rossa stavolta diventa strada Monte Pacciano, fra San Marino e San Matteo. Un’area completamente immersa nel verde dove, almeno secondo alcuni residenti, da lungo tempo non capitava di vedere pezzi di bosco presi di mira da chi si disfà di tante tipologie di rifiuto senza stare alle regole.Già, in passato anche quella fetta di città ha sofferto per la piaga del rifiuto-selvaggio. Per questo, proprio nel tratto preso di nuovo di mira da qualche cittadino indisciplinato, era stato collocato dal Comune un cartello per ricordare chiaramente il «divieto di scarico», con riferimento ad una legge regionale.A distanza di tanto tempo però il problema è tornato a farsi sentire, o meglio a sfregiare l’area naturale di Monte Pacciano dove proprio in questi giorni, nel dirupo boschivo che costeggia l’omonima strada, sono stati gettati moltissimi rifiuti. Di ogni tipo, anche grandi elettrodomestici e pezzi di arredo. Eppure non mancano i servizi adeguati per il ritiro a domicilio dei materiali ingombranti ferrosi e non ferrosi e delle vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nonostante tutto continuano a spuntare, soprattutto a ridosso di aree verde dove abitazioni e traffico sono meno fitti, nuove discariche abusive come quella a due passi da San Marino. Un danno notevole per l’ambiente (ci sono anche secchi di vernice, plastiche a altri materiali) e una spesa, in termini di pulizia delle zone colpite, che ogni anno si aggira sui 180mila euro.Per limitare il fenomeno Comune e Gesenu hanno intensificato, ottenendo subito importanti risultati, il controllo anche grazie all’utilizzo di fototrappole. Undici in tutto, alcune in fase di disposizione proprio in questo periodo. Secondo gli ultimi dati forniti, da ottobre 2018 agli inizi di febbraio, sono state 13 le persone pizzicate dagli occhi elettronici, che si affiancano al lavoro degli ausiliari di polizia ambientale di Gesenu che, nel corso del 2018, hanno elevato ben 460 multe.