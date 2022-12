Venerdì 23 Dicembre 2022, 00:17

PERUGIA - «L’ho visto volare dalla strada di sopra quelle tre auto parcheggiate. Una scena allucinante». La voce dall’altro capo della cornetta è qyella di un lettore del Messaggero, ancora incredulo per quanto i suoi occhi hanno appena visto. Incredulo ma soprattutto particolarmente sollevato nel constatare che l’uomo all’interno di quell’utilitaria piovuta dall’alto sia vivo. Sicuramente acciaccato ma, almeno al momento, tutto sommato in buone condizioni.

LA RICOSTRUZIONE

Tutto ciò è accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 16.30, nell’ultimo tratto di via Checchi. Un’auto, “salendo” dalla Piaggia Colombata dopo aver affrontato l’ultima curva prima del semaforo ha sfondato la protezione di legno che corre a fianco del marciapiede per finire nella sottostante via Bistoni sopra tre macchine parcheggiate.

Un volo di almeno sei metri, con la macchina finita su un fianco e il conducente, un uomo, estratto miracolosamente vivo dagli agenti della polizia locale subito intervenuti assieme a una squadra dei vigili del fuoco. Sul posto anche l’ambulanza del 118, al cui personale medico sanitario è stato affidato il conducente dell’auto appena calato dal tettuccio dell’auto su cui si era “atterrata” la sua.

Una scena a dir poco surreale anche per i soccorritori, con l’uomo portato subito all’ospedale Santa Maria della misericordia per tutti gli accertamenti del caso.. Anche se, come detto, fortunatamente e secondo i primi accertamenti non risulterebbe in condizioni particolarmente gravi.

Come da prassi, sono scattati tutti gli accertamenti del caso da parte degli agenti della polizia locale. Anzitutto per ricostruire la dinamica e poi anche per stabilire le possibili cause dell’incidente. Secondo le prime risultanze, l’uomo potrebbe aver perso il controllo dell’auto nel tentativo di schivare qualcosa lungo la strada. Ma al momento dei soccorsi non è stato possibile stabilire con certezza cosa. Non è da escludere la presenza improvvisa di un animale lungo la strada. Al tempo stesso sono scattati anche tutti gli accertamenti del caso per stabilire le sue condizionni psicofisiche al momento dell’incidente.

Strade choc in questi giorni. Nel pomeriggio di mercoledì un bruttissimo incidente ha visto sfortunato protagonista un 54enne in bicicletta nella zona tra Pila e il comune di Marsciano: l’uomo infatti, secondo quanto si apprende, è stato investito da un ottantenne alla guida di un’auto ed è finito in Rianimazione. Le sue condizioni sono monitorate anche se non sembra in pericolo di vita. Sono oltre quindici le persone rimaste ferite dallo scorso fine settimana.