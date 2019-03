© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Biglietti da lasciare sulle automobili parcheggiate in divieto. Oppure una passeggiata con i candidati sindaco lungo le vie dove il problema si fa sentire di più. Ma tra le idee per passare all’azione, o meglio dalla piazza virtuale a quella reale, c’è anche quella che punta a coinvolgere i commercianti e stilare un documento per fare il punto sulla situazione, con relative soluzioni.Comincia a muoversi oltre le segnalazioni digitali il grande gruppo social Perugia osta selvaggia, che dal gennaio 2018, quando vennero postate le prime foto, è cresciuto fino a sfiorare gli 820 iscritti.Dopo mesi di post via Facebook con i parcheggi più fantasiosi, è stata organizzata nella sede di Legambiente in via della Viola, alla casa dell’associazionismo, una assemblea per aggiornarsi sugli ultimi casi di parcheggi creativi ma anche e soprattutto per andare oltre. L’idea, come ha spiegato Maurizio Zara (Legambiente) è quella di «promuovere e realizzare azioni di sensibilizzazione verso la cittadinanza». Già, perché le continue segnalazioni hanno già dato qualche risultato. Paolo Festi (Fiab) ha ricordato il fresco caso di via Pascoli, dove in una mattina sono stati fatti diversi verbali. «Il problema però è la sistematicità di un intervento, quando ci sono situazioni ripetitive, serve continuità». C’è poi il versante di piazza Italia, dove proprio in questi giorni sono state fatte multe (qualcuna è stata ritrovata a terra). Non solo con le multe, ma anche con un piano per sensibilizzare la città.Scatta così la fase due per Perugia sosta selvaggia, che dopo aver lanciato una mappa delle zone più critiche («si tratta di quelle più critiche, molte andranno aggiunte») ha pensato ad un proprio logo. Ma non solo.Durante la riunione alla sede di Legambiente sono state messe sul piatto prime idee. C’è quella per organizzare, quantomeno una giornata, per lasciare sulle auto in sosta selvaggia dei fogli che indicano il cattivo comportamento. Fogli che potrebbero diventare anche oggetto di una campagna di coinvolgimento dei commercianti per far manifestare alle stesse attività la contrarietà a quella brutta abitudine di parcheggiare dove non si potrebbe. «Bisogna scardinare le abitudini», ha detto Anna Maria Ortica, una delle partecipanti alla riunione insieme a Gianluca Papalini, fra i residenti dell’acropoli più attenti al delicato problema della sosta e del decoro. Attorno al tavolo c’era anche Mauro Monella (Italia Nostra), che ha dato un più ampio respiro al tema sosta e viabilità, parlando del nuovo Pums. «Deve essere un qualcosa che coinvolge più professionalità, va integrato in un concetto più ampio».Intanto il gruppo di lavoro comincia a rimboccarsi le maniche per le prime azioni di sensibilizzazione. Anche guardando al mondo della politica. Già, perché non è da escludere una giornata in cui, per toccare con mano il problema, venga proposta ai candidati alla carica di sindaco una passeggiata lungo le vie maggiormente strette nella morsa della sosta fuori legge. Come «la zona di porta San Costanzo, piazza Danti, Borgo XX Giugno e Corso Cavour», ha proposto Elvio Napolitano che insieme a Michele Guaitini e gli altri partecipanti alla riunione porterà avanti anche questa prima iniziativa.