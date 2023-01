Perugia, vittoria di forza a Bari: 2-0, la classifica non cambia ma sono 3 punti pesanti

BARI - Al San Nicola il Perugia mette a segno una prova maiuscola e conquista tre punti pesantissimi in trasferta. Decice la doppietta Di Serio nella ripresa. Il gruppo di Castori non riesce a muovere la classifica, ma il risultato è importante e non vale solo per il morale.

IL TABELLINO

BARI: 18 Caprile, 63 Bellomo (41′ st 25 Pucino), 6 Di Cesare, 7 Antenucci (16′ st 26 Scheidler), 10 Botta (16′ st 99 Mallamo), 17 Maiello (31′ st 31 Ricci), 23 Vicari, 27 Mazzotta, 80 Benedetti, 90 Folorunsho, 93 Dorval. A disp: 1 Frattali (GK), 22 Sarri (GK), 4 Maita, 20 Terranova, 21 Zuzek, 33 Lops. All.: Michele Mignani

PERUGIA: 1 Gori, 2 Rosi, 4 Iannoni (26′ st 16 Bartolomei), 11 Olivieri (41′ st 10 Matos), 15 Dell’Orco, 17 Paz (1′ st 23 Lisi), 18 Di Carmine (19′ st 20 Di Serio), 21 Curado, 24 Casasola, 25 Santoro, 28 Kouan (19′ st 13 Luperini). A disp: 12 Furlan (GK), 81 Abibi (GK), 5 Angella, 6 Vulikic, 92 Sulejmani, 97 Sgarbi. All.: Fabrizio Castori

ARBITRO: Luca Zufferli di Udine (Alessio Toldo di Pordenone e Michele Lombardi di Brescia) IV° ufficiale: Gianluca Grasso di Ariano Irpino

RETI: 30′ st e 36′ st Di Serio